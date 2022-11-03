Bugün hiç beklenmeyen bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin arkasından tahıl koridorunun yeniden çalışmaya başlayacağını açıkladı. Erdoğan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak Rusya'nın anlaşmayı kabul ettiğini, işleyişin bugün saat 12.00'den itibaren eskisi gibi süreceğini bildirdiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'den yazılı garanti aldığını açıkladı. Hatırlanacağı gibi tahıl sevkiyatı, Ukrayna İHA'larının Karadeniz'deki Rus donanma gemilerine saldırmasıyla kesintiye uğramıştı. Bu saldırının arkasında İngiltere'nin de olduğu iddia edilmişti. Dolayısıyla Rusya'nın Kiev'den aldığı yazılı garantinin altında başka hangi ülkelerin imzasının olduğu da ayrı bir merak konusu.

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, olmaz denileni oldurdu ve çok kısa sürede koridoru yeniden devreye soktu. Bütün dünyada bu haber sevinçle karşılandı. Çünkü tahıl koridoru durdurulduğu için dünyanın her ülkesinde buğday fiyatları yükselmeye başlamıştı. Koridorun yeniden açılmasıyla birlikte açlık sınırında olan fakir ülkeler, Erdoğan sayesinde derin bir nefes almış oldu.

Erdoğan'ın bu hamlelerinin, 6'lı masa tarafından sürekli olarak itibarsızlaştırılmaya çalışılsa da çok önemli olduğunun bilinmesinde fayda var. Dünyada Rusya, Şanghay İşbirliği Örgütü, Ukrayna, NATO, ABD ve AB ile aynı anda diplomatik ilişki kurabilen ve küresel sorunlara çözüm üretebilen Erdoğan dışında başka bir lider, Türkiye dışında başka bir ülke var mı?

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ISRAİL'DE NETANYAHU DÖNEMİ

İsrail'deki seçim sonuçları belli oldu. Sağ blokun liderliğini yapan Netanyahu, 62 milletvekili kazanarak İsrail'in yeniden başbakanı oldu. İsrail'deki hükümetin değişmesiyle Türkiye'nin İsrail'le diplomatik ilişkileri düzelme sürecine girmişti. Tabii düzelme yolundaki bu ilişkinin son hükümet değişikliğiyle ne yönde gideceğini merak ediyoruz. Yürüyen devlet politikalarında çok fazla değişiklik olacağını tahmin etmemekle birlikte yaşayarak göreceğiz.

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AJDA'YA GEÇMİS OLSUN

Sahne disiplini ve performansından hiç taviz vermeyen Türkiye'nin süperstarı, 76 yaşındaki Ajda Pekkan sanıyorum nazara geldi. Evinde talihsiz bir kaza yaşayan Ajda Pekkan düşüp kalça kemiğini kırdı. Umarım en kısa zamanda yeniden çok sevdiği sahneye ve sevenlerine kavuşur. Ameliyat olan Ajda Pekkan'a ve hayranlarına geçmiş olsun diyoruz.