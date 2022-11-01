Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini, İşçi Partisi'nin lideri eski başkan Lula da Silva kazandı. Sandık sonuçlarına göre Lula yüzde 50.83, rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 49.17 oy aldı. Daha önce Brezilya'yı iki kere yöneten Silva, ilk görevinin nüfusun yüzde 25'ini kapsayan "açlıkla mücadele etmek" olduğunu söyledi.

77 yaşındaki Lula da Silva, 31 Aralık 2010'da başkanlık görevini bıraktıktan sonra "yolsuzluk" davaları nedeniyle 580 gün hapiste kalmıştı. Brezilya Yüksek Mahkemesi, bu cezanın politik olduğuna karar verince Lula yeniden seçilme hakkını kazandı. Dünyanın her yerinde benzer dalgalanmalar yaşanıyor. Daha iyisi bulunana kadar demokrasi en iyi yol, ancak demokrasi ve kurumları tüm dünyada hızla itibar kaybediyor.

"İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, serbest rekabet, karşılıklı bağımlılık" gibi kavramlar geçen yüzyılda kalan masallar olarak tarihe geçti. Mesela, Ukrayna'ya silah adı altında yapılan yardımlar doğru yere gitseydi dünyada tek aç kalmazdı, ayrıca on binlerce kişi de savaştan ölmezdi.

Umarım yeni Brezilya Başkanı açlıkla mücadelesinde başarılı olur. Ama açlık konusunda dünyada gidişat hiç de iyi değil. Rusya'nın sevkiyatı durdurması, dünyadaki tahıl fiyatlarını yüzde 3 oranında artırdı. Sevkiyatın yeniden başlaması için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşıyla görüşme yapacağını söyledi. Ancak Ukrayna'nın Rus unsurlarına Batı ve NATO destekli saldırıları devam ettiği sürece bu koridor açılacak gibi durmuyor.



ÖNCELİKLİ KONU AİLE

Türkiye'de ise açlık ve donma riski yok. Ancak toplumsal ve ailevi değerlerin saldırı altında olduğuna dair yaygın bir kanaat var. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni anayasayı görüşmek üzere toplanıyor. Söylenenlere göre anayasa çalışmalarında öncelikli konu, aile düzenine ilişkin olacak. Altılı masada ise "ayak çoğaltma" ve "baş bulma" çabaları aynı hızla devam ediyor. Belki bir gün dünyanın ve Türkiye'nin konularına ve sorunlarına değinmek akıllarına gelir.