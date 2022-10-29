Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara'da "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu açıkladı. Coşkulu bir kalabalık vardı. Partilerüstü bir toplantı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. HDP, DEVA ve Gelecek Partisi dışındaki muhalif partilere davetiye gönderildi. Muhalif gazeteciler de bu önemli toplantıda yerini aldı.

Protokole bir yer ayrılmazken, MHP Lideri Bahçeli'ye salona girişinden itibaren büyük bir özen gösterildi. Tahmin edeceğiniz gibi Kılıçdaroğlu salonda yoktu. Dahası, yarın TOGG'un açılış törenine de katılmayacağını açıklaması oldukça tuhaf karşılandı. ABD'ye teknoloji gezisi düzenleyen Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'deki bu tarihi gelişmeyle ilgilenmemesine bir anlam verilemedi.

Belki Cumhuriyet'in 99. yılı anısına "hamburger" dağıtılsaydı katılırdı.

Dönelim dünkü Türkiye Yüzyılı toplantısına... Birçok parti toplantısı izledim. Sanırım AK Parti'nin dün Ankara'da gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı" başlıklı toplantı, izlediklerimin arasında en fazla özen gösterilen etkinlikti. Hazırlanan videolar ve müzikler dikkat çekiciydi.

Erdoğan önce salona girme imkânı bulamayan binlerce insana salon dışından seslendi. Sonra büyük bir coşkuyla salona girdi ve kuşatıcı bir konuşma yaptı. "Gelin birlikte konuşalım, tartışalım, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte kuralım" diyerek birleştirici bir dil kullandı. Yeni yüzyılda ilk hedeflerinin sivil bir anayasa yapmak olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, gençlerin öneminin çok farkında. Konuşmasında gençlere de önemli bir yer ayırdı. 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak 4-5 milyon genç seçmene, "Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz" mesajını verdi.

Temel hak ve özgürlükler her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Bütün temel hakların ve özgürlüklerin teminat altına alındığını ve demokrasinin gelişmesi için bütün güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Başörtüsü düzenlemesinin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine geleceğini belirtti.

Erdoğan'ın konuşmasında tüm kesimleri ilgilendiren mesajlar vardı: "Kalkınma... Sanayi... Savunma... Turizm... Tarım... Bilimsel gelişme... Dijitalleşme... Emekli ve sabit gelirliler... Küresel ekonomik darboğaz... Dünyayı saran enerji krizi... Sosyal devlet..."

6'lı masa kendi sorunlarıyla uğraşırken Erdoğan topluma güven vermeye devam ediyor. "Seçimlere 2 ay kala bir aday çıkarırız ve Erdoğan'ı deviririz" diye düşünüyorlar. Her zaman istikrara ve geleceğe oy veren halkın ferasetini unutuyorlar.

O yüzden 12 seçim ve 3 referandum kazanan Erdoğan, dün siyasi kariyerinin belki de en önemli seçiminin startını verdi. Konuşmasını sonuna kadar dinledim. 2001 yılında AK Parti kurulurken yaptığı konuşmadaki enerjisinden hiçbir şey kaybetmemişti. Biz dinlerken yorulduk ama o yorulmadı.

Türkiye Yüzyılı toplantısı, topluma umut veren bir etkinlik oldu.