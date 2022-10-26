2018 yılından bu yana benzer görüntüler yaşıyoruz. Bugün yine İstanbullular için çileli bir gündü. Haliç Köprüsü üzerindeki kablolar yanınca toplu taşıma uzun süre hizmet veremedi. Yolcular tahliye edildi. İnsanlar işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Trafik ise altüst oldu. İstanbul'da trafik zaten her geçen gün daha da çekilmez hale geliyor. İBB Başkanı İmamoğlu çözüm üretmek yerine bahanelerin arkasına sığınıyor. Algılarla ve ideolojik söylemlerle durumu idare etmeye çalışıyorlar. Açtık dedikleri Halk Ekmek Fabrikası'nın bile 3 aydır ekmek üretmediği ortaya çıktı. Kendi seçmeni ve medyası bile isyan noktasına geldi.

Dün çok tehlikeli bir gelişme yaşandı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da bulunduğu bir açılışta konuşurken Tuzla'ya yaptığı hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Bunu hazmedemeyen CHP'liler, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya fiili saldırıda bulundular. Dahası, kürsüye çıkan İmamoğlu adeta saldırganları destekleyen bir konuşma yaparak Yazıcı'yı yüklendi.

Evet, CHP'nin beceriksizliği ve saldırgan tutumu ortada. Bu iki olay birbiriyle alakasız gibi görünse bile aslında CHP'nin yerel yönetimlerdeki beceriksizliğinin ve hırçınlığının göstergesi. Şimdi bu hırçınlıklarını 6'lı masa aracılığıyla tüm Türkiye'ye taşımaya çalışıyorlar. Ben seçmenin sağduyusuna ve ferasetine güveniyorum. Kamuoyunun bu zihniyetin Türkiye'yi yönetemeyeceğini artık anladığını düşünüyorum. Bana sorarsanız başaramayacaklar.

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ÖLÜMLERİN SIRADANLAŞTIĞI BİR YÜZYIL

Myanmar'da akıllara sığmayan bir olay yaşandı. Kaçin etnik azınlığına mensup kişilerce organize edilen bir müzik konseri, ordu tarafından hedef alındı ve hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü buldu.

Amerika'da da Missouri eyaletindeki bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Ölüm bir tane olduğu zaman trajedi oluyor, ancak ne yazık ki sayı çoğaldıkça istatistiğe ve habere dönüşüyor. Pandemi başladığından beri ölümlerin sıradanlaştığı ve sayıya dönüştüğü günler yaşıyoruz. Bugünlerde Ukrayna Savaşı'nda da ölenler, artık sayılarla ifade ediliyor.

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İSVEÇ, PKK VE FETÖ'YÜ FEDA EDEBİLECEK Mİ?

Bu savaşın bir cephesi olan NATO ile ilgili yeni bir gelişme de Ankara'da yaşanıyor. İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya, terör örgütlerine karşı işbirliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atmak için Ankara'da bulunuyor. Heyetin Adalet Bakanlığı ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Bilindiği gibi Finlandiya'nın durumu İsveç'ten daha farklı. Finlandiya, İsveç gibi terör örgütlerini doğrudan barındırıp ev sahipliği yapmıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan da mevcut durumda Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasının mümkün olup İsveç'in durumunun zor ve farklı olduğunu belirtmişti. Ancak yeni göreve başlayan İsveç Dışişleri Bakanı da bu konuda kararlı olacakları yönünde açıklamalarda bulundu. Gelişmeleri merakla takip ediyoruz. Bakalım İsveç, PKK ve FETÖ'yü feda edebilecek mi?