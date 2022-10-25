İngiltere'nin yeni başbakanı Hint asıllı milyoner Rishi Sunak oldu. Eski Başbakan Boris Johnson'ın dün gece bazı milletvekillerinin kendisine tepki göstermesi üzerine adaylığını geri çekmesiyle eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeni başbakan seçildi. İngiltere'nin beyaz olmayan ve Hint asıllı ilk başbakanı olan Sunak, 42 yaşında ve 730 milyon sterlinlik servetiyle kraliyet ailesinden iki misli zengin durumda.

Boris Johnson ise önümüzdeki seçimlerde partisini iktidar yapacağını söyledi. Birkaç ay içinde bir yeni kral ve üç başbakan gören İngiltere'de sular durulacak gibi görünmüyor. Avrupa, yakın zamanda Rusya'ya koyduğu ambargodan kaynaklanan enerji açığını kapatamazsa çok daha kötü günler yaşayacak. Ufukta bir çözüm de görünmüyor. Eski Başbakan Truss, 6 hafta dayanabilmişti. Bakalım İngiltere'nin yeni başbakanı Sunak kaç ay dayanacak?

Türkiye'deki parlamenter sistem özlemcileri bu konuda ne düşünüyor bilmiyorum ama İngiliz seçmenindeki memnuniyetsizliğin boyutlarını tahmin edebiliyorum.

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6'LI MASA FİİLEN DAĞILDI

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile Cumhuriyet Halk Partili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftiralarına CHP milletvekillerinden az da olsa bir tepki geliyor. Ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan henüz ses çıkmadı. Bu tip iftira ve yalanlar, Kılıçdaroğlu'nun çok alışık olduğu ve defalarca tazminat ödemek zorunda kaldığı yalanlara çok benziyor. Yarın öbür gün çıkıp "Bana maskeli insanlar gelip söyledi, Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor" derse kimse şaşırmaz.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılsa da masanın diğer ortakları boş durmuyor. İyi Parti Lideri Meral Akşener, CHP'li belediye başkanlarına oynuyor ve onlarla pozlar veriyor. Masanın diğer elemanları, kendilerinin cumhurbaşkanı adayı olabileceklerini söylemeye başladılar. Anlaşılan şu ki bu seçime her parti kendi adayıyla girecek. Hatta o ismi geçen belediye başkanları bile ilk turda seçime katılacak. Yani artık altılı masa diye bir şey fiilen yok. İsmini ne kadar sürdürürler bilinmez.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ FIKRA

Bugün gazete manşetlerine bakarken tuhaf bir haber dikkatimi çekti. Aslında Kılıçdaroğlu'nun yeni skandallarından biri. Türban için "1 metre bez parçası" diyen, başörtüsü yasağı için Anayasa Mahkemesi'nin kapısını defalarca aşındıran Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü yasağını bu kardeşiniz kaldırttı" demiş. Sözcü de konunun önüne arkasına bakmadan manşet yapmış.

Habere göre Kılıçdaroğlu, dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'a gidip demiş ki: "Niye başörtülü öğrencileri okula almıyorsunuz?" YÖK Başkanı Özcan da bu sözü emir telakki etmiş ve başörtüsü yasağını hemen kaldırmış. Anlayacağınız 2007-2011 yılları arasında, yani AK Parti iktidarı döneminde YÖK Başkanlığı yapan Yusuf Ziya Özcan, dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ına 4 yıl boyunca direnmiş ama Kılıçdaroğlu'nu karşısında görünce yasak falan dinlememiş. Fıkra bu kadar...

Seçime kadar Kılıçdaroğlu'ndan her gün yeni fıkralar dinleyeceğiz gibi görünüyor...