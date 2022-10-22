Türkiye'nin terörle mücadelede kimyasal silah kullandığı iftirasını atan CHP'li ve HDP'lilere dava açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim envanterimizde kimyasal silah yok" diyerek iftirayı yüzlerine vurdu. Ayrıca bu iftirayı PKK'nın televizyonunda dile getiren Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya kendi örgütünden de büyük tepki sesleri yükseliyor.

Son olarak Tabipler Birliği'nin 27 il başkanı, Fincancı'yı istifaya davet etti. Türk Tabipleri Birliği, varlığı tartışılan bir kurum haline geldi. 2. Baro kurularak insanlar büyük bir dayatmadan kurtuldu. Sıra 2. Tabipler Birliği'ne geldi de geçiyor bile...



CHP YİNE KARIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sivas'ın Divriği ilçesinde otobüs terminali yaptı. Bu sırada başka bir bölgede konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yok sayması, yeniden cumhurbaşkanı adaylığı için havaya girmesi olarak yorumlandı. Ayrıca CHP'li İBB'nin Gümüşhane'de yaptırdığı okul için hazırlattığı afiş çok konuşuldu. Afişte Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener'in yan yana gösterilmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldırı olarak yorumlandı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da belediye başkanı seçildiği günden beri trafik her geçen gün biraz daha sıkışıyor. Özellikle iş çıkış saatleri dayanılmaz hale geldi. Durum böyleyken İmamoğlu'nun İstanbul dışında yaptığı faaliyetler sahiden komik oluyor. Kendi şehrinin hiçbir sorununu çözememiş birinin ülkeyi yönetme hayalleri kurması şaşırtıcı ve komik.



HAMBURGERİN MANASI NE?

CHP'den sonra İyi Partililerin de ABD seyahatine çıkması, hamburger tartışmasını alevlendirdi. İyi Partililer, Kılıçdaroğlu'nu aşağılamak amacıyla hamburgerden söz ediyorlar ve hamburger yemeyeceklerini belirtiyorlar. Yani siyasette "hamburger polemiği" sürüyor.



AKSAKALLIYA GEÇMİŞ OLSUN

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası korkuttu. Avrupa Birliği'nin dağılma sürecine girdiği dönemde, küresel sistem giderek çok kutuplu bir yapıya dönüşürken, ittifaklar yeniden şekilleniyor. Ankara bu güç politikasının şiddetlendiği bir dönemde, kardeş Türk Cumhuriyetleri ile çok taraflı işbirliğine ağırlık veriyor. Türk Devletleri Teşkilatı şemsiyesi altında, Türk politikası milli bir yaklaşımla yeniden şekilleniyor. Günümüzde şartlar ve koşullar Türk birliğini zorunlu kılıyor. İşte tam da bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Binali Yıldırım, Azerbaycan'daydı.

Binali Yıldırım'a çok geçmiş olsun diliyoruz.