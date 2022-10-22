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OTOMATİK OYNAT
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LGBT dayatmasına karşı ‘Büyük aile yürüyüşü’ | Video 22.10.2022 | 17:53
01:10
Trafikte yol verme tartışması kamerada | Video 22.10.2022 | 17:48
02:33
Mehmet Barlas | TSK’ya en büyük iftira içeriden geldi 22.10.2022 | 17:39
03:30
Mahmut Övür | Çikolata tadında bir şehir 22.10.2022 | 17:38
03:39
Melih Altınok | Tabanı da ihanet 22.10.2022 | 17:36
02:26
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Boşluk, boşluk mu? 22.10.2022 | 17:34
02:17
Engin Ardıç | Depremci esnafı 22.10.2022 | 17:32
01:05
Spor sırasında fenalaşıp, ölen uzman çavuş toprağa verildi 22.10.2022 | 17:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da 22.10.2022 | 15:51
02:06
Malatya Başkan Erdoğan'ı bekliyor! 20 Milyar TL'lik yatırım 22.10.2022 | 14:39
02:26
02:56
Salih Tuna | Çember daraldı Asuman 22.10.2022 | 13:32
04:55
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2 polisimizi şehit etmişti! O hain yakalandı 22.10.2022 | 11:06
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Karar Resmi Gazete’de yayımlandı | Video 22.10.2022 | 01:38
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Meksika’da doğum günü partisine silahlı saldırı: 6 ölü, 7 yaralı | Video 21.10.2022 | 22:57