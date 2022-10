Ekonomik kriz, Avrupa ülkelerini fena etkiliyor. İngiltere'de artık bir öğün yemek atlanıyor. Hayat pahalılığı insanların midelerini de vuruyor. Fransa'da petrol hâlâ altın gibi zor bulunan bir madde. Almanya ise yaklaşan kış şartlarının sert olacağı yorumlarını endişeyle karşılıyor. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde protestolar ve gösteriler yapılıyor. Avrupa'da yavaş yavaş içlerine düştükleri rezaletin farkına varanlar çıkmaya başladı. Ama o arada atı alan Üsküdar'ı geçti.

Bundan sonra Avrupa'nın enerji konusundaki muhatabı Türkiye. Türkiye, İran'dan, Azerbaycan'dan, Katar'dan ve Rusya'dan aldığı gazları karıştırarak Avrupa piyasalarına sunacak. Fiyat da Türkiye'de belirlenecek. Yani artık vana bizim elimizde.



RUSYA'NIN UKRAYNA'DA KIŞ PLANI

Askeri uzmanlar, çamurlu ve yağmurlu mevsimin sona erip toprağın donduğu dönemde, yani kara harekâtının daha mümkün olduğu günlerde Rusya'nın büyük askeri operasyonu başlatacağını söylüyor. Bu askeri operasyonun nasıl olacağı konusunda çeşitli senaryolar var. Bu senaryoların en dikkat çekici olanı şu: "Rusya, Odessa'yı da alıp Ukrayna'yı denize kıyısı olmayan bir ülke haline getirecek." Diğer senaryoya göre ise Rus ordusu tüm Ukrayna'yı işgal ederek yeni bir düzen kuracak. Sanırım bu tiyatro perdesinin sonunu şubat-mart ayında göreceğiz.



ABD, EGE'DE TARAFSIZMIŞ(!)

ABD'nin Ankara'daki büyükelçisi, Türk-Yunan ilişkileri hakkında etraflı bir açıklama yaptı. ABD'nin iki ülkeyle çok yakın dost olduğunu ve bu iki ülkenin aralarının bozulmasına razı olmadığını açıkladı. Yani Amerika'nın "tavşana kaç, tazıya tut" politikasında hiçbir değişiklik yok. Ege adalarını ve Kıbrıs'ı hızla silahlandıran ABD'nin bu "tarafsızlık" söyleminde ne kadar samimi olduğu konusunu sizlere bırakıyorum. Amerika'daki küresel güçlerin Türkiye'yi zayıflatmak için elinden geleni ardına koymayacakları ve önümüzdeki seçimde "Erdoğan kazanmasın" diye bütün güçlerini kullanacakları da bir gerçektir.



SABAH, FETÖ'NÜN PEŞİNDE

Türkiye, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD seyahatindeki kayıp 8 saati hâlâ tartışıyor. Her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor, ama beraberindeki gazetecilerin bile gizemli 8 saatten haberi yok. Bu gizemin arkasından FETÖ çıkarsa hiç şaşırmayın. FETÖ demişken bugün Sabah Gazetesi'nin manşetinde yine önemli bir haber var.

FETÖ'nün eski medya imamlarından firari Bülent Keneş, Haber Koordinatörü arkadaşımız Abdurrahman Şimşek'in amansız bir takibiyle İsveç'in başkenti Stockholm'de lüks villasında görüntülendi. Türkiye'nin İsveç'ten istediği FETÖ'cüler listesinin en başında yer alan Bülent Keneş'in kirli ilişkileri de mercek altında. FETÖ konusunda iz sürmekte çok başarılı olan Abdurrahman Şimşek'in, Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saatinin gizemini de çözeceğine inanıyorum.