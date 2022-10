Amerika'da yayınlanan New York Times Gazetesi ilginç bir haberi sayfalarına taşıdı. Habere göre, Prag'daki yemekte kürsüye çıkan Miçotakis, salondaki Avrupalı liderlere konuşuyordu. Yunan Başbakan'ın Türkiye'yi hedef alan cümleler kurması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'in sözünü kesti ve bağırmaya başladı.

Erdoğan, Miçotakis'i Ege Denizi'nin doğusundaki adalara ilişkin anlaşmazlıkların çözümü konusunda ikiyüzlülükle suçladı, Avrupa Birliği'ni ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın tarafında olmakla eleştirdi. Erdoğan bu yemekteki tartışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Beyefendi konuşmamdan çok rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu için de -aslında bu tür yemek adabına terstir, kimden izin aldı, nasıl yaptı bilmiyorum; herhalde başkandan almıştır izni- orada çıkıp bir konuşma yaptı. Kendisine bizim biraz ağır gelecek ifadeler kullandığımızı söyledi, aslında ağır bir şey de yoktu. Bunların bütün politikaları yalan üzerine kuruludur" dedi.

NYT haberinde, Avrupa'nın şu anda Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ve birikmiş ekonomik sorunlarla yüzleştiğini de söyledi.

Yunan medyası, New York Times'ın haberini geniş şekilde sayfalarına taşıdı.

Küresel güçlerin tetikçisi olmuş Zelenski ve Miçotakis gibi tipler benim çok sinirime dokunuyor. Belli ki Erdoğan da dayanamamış.



CHP'NİN YALAN SİYASETİ

Dünya siyasetinde Erdoğan fırtınası esmeye devam ederken, CHP aynı kısırlığını sürdürüyor. Ne içerisi ne de dışarısı için siyaset üretemeyen CHP, komik bir çıkışa daha imza attı.

CHP yöneticisi Erdoğan Toprak, Putin'in Türkiye'nin doğalgaz üretim üssü yapılması önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması için yaptığını ileri sürdü. Bu açıklamanın bir adım sonrası, "Putin, Ukrayna'yı Tayyip Erdoğan kazansın diye işgal etti" olabilir. Hatta işi abartırlarsa Ukrayna'nın da Kuzey Akım enerji hatlarını ve Kırım köprüsünü Erdoğan kazansın diye vurduğu söylenebilir.

Nasıl olsa atıp tutmakta, yalanda CHP için sınır yok. Yani anlayacağınız, Kemal Kılıçdaroğlu, olgunluk döneminde CHP siyasetini tam manasıyla etkisi altına almış durumda. Hepsi onun izinden gidiyor.