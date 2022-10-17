Türkiye, Bartın'da yaşanan maden faciasının yaralarını sarmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bütün programlarını iptal ederek maden ocağındaki facianınhem takipçisi oluyor hem de insanların acısını paylaşıyor. Bugün de İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yaralı madencileri ziyaret etti. Kaza bölgesindeki manzara karşısında gözyaşlarını tutamayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madenin kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise facianın tüm yönleri ile araştırıldığını, ihmali ve eksikliği görülenler hakkında hukukun gereğini yapacağını söyledi. 5 savcı bu facianın nedenlerini araştırıyor.. Kaza göz göre göre mi geldi? Bir ihmal var mıydı? Bu tür kazalar olmaması için ne yapılabilir? Umarım kamuoyuna en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatıcı bir bilgi verilir...

Kazanın nedeni araştırılırken yürek acıtan insan hikayelerine şahit oluyoruz. Yerin 350 metre derinliğinde yaşamını yitiren 41 genç insanın cenaze namazlarında ise yürek burkan görüntüler vardı. Bu görüntüleri izlerken "Bu kazalar neden oluyor, engel olunamaz mıydı" sorularını kendimize sormadan edemiyoruz.

Muhalefet ise bildiğiniz gibi. Onların insan hayatı ile ilgilendiği yok. Böyle acı günde bile insan yaşamı üzerinden kışkırtma siyaseti izlemeye devam ediyorlar. Türkiye'de çok şey değişiyor ama muhalefetin bu tavrı hiç değişmiyor.



ABD GÖZÜNÜ ŞİMDİ DE İNGİLTERE'YE DİKTİ

Çin Komünist Partisi'nin 20. büyük kongresinde, Şi Cinping hem Cumhurbaşkanı hem de parti başkan seçildi. Böylece Şi Cinping, Mao'dan sonra en güçlü lider oldu.

Çin Devlet Başkanı, iki saat süren konuşmasında ABD'yi de Tayvan konusunda uyardı. Konuşmasında 50 kez "güvenlik" kelimesini kullanan Şi Cinping, COVID-19 salgınında izledikleri "sıfır vaka" politikasını da savundu.

Çin'in süper güç olduğu bir dünyaya hızla giderken umarım evdeki bulgurdan olmayız. Çin'in hakim olduğu dünyayı hayal etmek bile ürkütücü. Tüm insanlığın çıkarına uygun olan, gücün şu anda olduğu gibi tek elde toplanmamasıdır. Bütün yaşanan kötülüklere rağmen tesellimiz bu gücün erime sürecine girmiş olmasıdır.

Zira bütün dünyayı beraberce sömüren ve tam uyumlu hareket eden ABD ve İngiltere'nin bile arası açılıyor. ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Liz Truss'un vergi indirimi planını çok hatalı bulduğunu söyledi. Bu sözler "Avrupa'yı batıran Amerika gözünü İngiltere'ye dikti" şeklinde yorumlara yol açtı. Asırlık ABD-İngiltere ittifakı bitiyor mu? Bu soruya "evet" demek için henüz erken. Ama sadece Ortadoğu'da değil, Avrupa'da da işlerin ABD açısından iyi gitmediğini söyleyebiliriz.