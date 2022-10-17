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OTOMATİK OYNAT
03:21
Mehmet Barlas | Maden faciası tüm yönleriyle araştırılmalı 17.10.2022 | 15:51
06:15
05:32
TOGG ne kadar olacak? Bakan Varank'tan TOGG fiyatı açıklaması | Video 17.10.2022 | 13:29
15:10
MHP Lideri Bahçeli'den Konya'da önemli açıklamalar | Video 16.10.2022 | 17:02
07:07
Başkan Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi | Video 16.10.2022 | 16:42
01:56
Bakan Bekir Bozdağ, maden şehidinin başında Kur'an-ı Kerim okudu | Video 16.10.2022 | 16:26
07:23
04:18
Selçuk Bayraktar: Kızılelma'nın son aşamalarındayız | Video 15.10.2022 | 22:15
03:14
Yaralanan 6 madenci İstanbul’da | Video 15.10.2022 | 22:10
02:44
01:26
SON DAKİKA | Kadıköy Fikirtepe'de rezidansta yangın | Video 15.10.2022 | 21:50
01:17
SON DAKİKA | Kadıköy Fikirtepe'de rezidansta yangın | Video 15.10.2022 | 21:49
02:10
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaralı maden işçilerini ziyaret etti | Video 15.10.2022 | 21:00
04:50
04:03
Mahmut Övür | Diyarbakır'ın yüzü gülüyor 15.10.2022 | 17:16
03:48
Mehmet Barlas | Tahıldan sonra enerji krizini de Erdoğan çözüyor 15.10.2022 | 17:13
16:01
16:59
07:48
19:18
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan maden ocağı patlaması yaşanan Bartın'da | Video 15.10.2022 | 14:46
Mehmet Barlas'ın 17.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...