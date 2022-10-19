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OTOMATİK OYNAT
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23:59
Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde! "Yakında Meclis'e sunacağız" | Video 19.10.2022 | 15:13
03:23
Mehmet Barlas | Avrupa'nın enerji konusunda muhatabı Türkiye 19.10.2022 | 14:50
02:59
Melih Altınok | Etyen Mahçupyan son son düzlükte su koyuverdi 19.10.2022 | 14:47
01:07:11
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Başkan Erdoğan, Mehmet Ali Çelebi'ye AK Parti rozetini taktı | Video 19.10.2022 | 12:59
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İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti grubunda | Video 19.10.2022 | 12:37
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Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 18.10.2022 | 23:28
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Fransa’da çok sayıda meslek grubu greve gitti | Video 18.10.2022 | 23:11
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TSK’nın Atış Serbest- 2022 Faaliyeti nefes kesti | Video 18.10.2022 | 22:19
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ABD’de küçük uçak araç galerisine düştü: 2 ölü | Video 18.10.2022 | 21:36
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Başkan Erdoğan, kadın çiftçilerle bir araya geldi | Video 18.10.2022 | 18:19
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Kayseri’de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı | Video 18.10.2022 | 18:10
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Hamza Dağ'dan A Haber'de önemli açıklamalar | Video 18.10.2022 | 16:50
Mehmet Barlas'ın 19.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...