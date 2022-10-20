Siyasi tarihimizin en acıklı fiyaskosu Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sahnelenmeye devam ediyor. Cumhuriyetin kurucusu olan, Atatürk'ün imzasını taşıyan ve çok partili hayatı da başlatan Cumhuriyet Halk Partisi, bir FETÖ kaset komplosuyla Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edildi.

Kılıçdaroğlu hiçbir siyasi başarı gösteremedi. Buna karşın Türk siyasetine "altılı masa" denilen komik oyunu soktu. Bu altılı masada parti diye ele alınabilecek tek ciddi kurum Cumhuriyet Halk Partisi. O da sürekli seçim kaybediyor.

Diğerleri ise adeta parti değil. Bazılarının oy oranı binde yarım, bazılarının da yüzde 1 olabilir. Ama Kılıçdaroğlu sanki bir seçim ittifakı ve Türk seçmenin üzerinde egemenlik kurmuş gibi hava basıp "Bu altılı masa cumhurbaşkanı adayı çıkaracak" diye komik çıkışlar yapıyor. Altılı masanın içinde CHP'ye en yakın parti, oy açısından belki İyi Parti'dir. Ama bu partinin başkanının, zamanında AK Parti'nin kurucusu olduğu, Tansu Çiller'in bakanlığını yaptığı ve bir dönem siyasetten nefret ettiği çok iyi bilinir. Ve hatta "HDP bu altılı masaya gelirse biz onlarla yapamayız" diye fırtınalar estirmişti. Neticede Cumhur İttifakı'na karşı sürülen o altılı masa tam bir komedi. Gerçekte kaç tane ayağı var bilinmiyor. "HDP kanalıyla PKK'nın", "İyi Parti kanalıyla FETÖ'nün" bu masanın ortakları arasında olduğu kesine yakın biliniyor.



SIRAYLA ABD TURU

Kılıçdaroğlu'nun son acıklı komedyası Amerika'ya yaptığı seyahat sonrasındaki spekülasyonlardır. Sözde yeni dünyadaki ekonomik ve siyasal gelişmeleri gözlemleyeceği gerekçesiyle üç günlüğüne Amerika'ya giden ve bu seyahatin 8 saatini "hamburgercide!" geçiren Kılıçdaroğlu şimdi altılı masaya "Artık beni başkan adayı seçin" restini çekmektedir. Oysa altılı masanın başkanlık adaylığında en ufak bir iddiası yoktur.

Bunu gayet iyi bilen Tayyip Erdoğan bugünkü grup konuşmasında, "Bay Kemal!.. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsun, öyleyse hodri meydan!" diyerek altılı masanın içine düştüğü saçma durumun altını çizmiş oldu.

Ayrıca Amerika seyahati merakı İyi Parti'ye de bulaştı. Onlar da Amerika yoluna düştüler. Sonuçta Türkiye, AK Parti ve Tayyip Erdoğan gibi artık anıtlaşmış siyasal oluşumları karşısında Kılıçdaroğlu'nun sahneye koyduğu altılı masa komedisiyle vakit geçiriyor. Açıkçası bu durum Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç yakışmıyor.