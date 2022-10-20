Video Haber Mehmet Barlas | CHP'ye yazık oluyor
Mehmet Barlas | CHP'ye yazık oluyor

Mehmet Barlas | CHP'ye yazık oluyor

20.10.2022 | 16:11

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Mehmet Barlas'ın 20.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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