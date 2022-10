Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'nü patlattıktan sonra başlayan Rus saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. Ukrayna'nın elektrik sisteminin yaklaşık yarısının yok edildiği söyleniyor. Bu saldırılar, balistik füzelerle ve İran'ın yolladığı kamikaze drone'larla yapılıyor.

Saldırıların Rusya'nın başlatacağı büyük operasyonun ön hazırlığı olduğu söyleniyor. Ancak İran bu kamikaze drone'ları Rusya'ya sattığını inkâr ediyor. Normal şartlarda düşünürsünüz ki İran gururla "Onları ben sattım" desin. Galiba İran, Batı'nın ikiyüzlülüğüyle dalga geçiyor.

Bu arada Rusya, ilhak ettiği bölgelerde sıkıyönetim ilan etti. Asker, istediği telefonu dinleyebilecek, istediği eve girebilecek ve istediği kişiye kimlik sorabilecek. Yani o bölgelerin Rusya'yla tam entegrasyonu sağlanıyor.

Ukrayna'nın başka bir büyük sıkıntısı da Amerika'daki Cumhuriyetçiler. Önümüzdeki ara seçimlerinden galibiyetle çıkması beklenen Cumhuriyetçiler, "Ukrayna'ya yapılan silah yardımının kesileceğini" söylüyorlar.

Bütün bunlar yaşanırken İngiltere Dışişleri Bakanı, Karadeniz'de uçan bir casus İngiliz uçağına Ruslar tarafından ateş edildiğini açıkladı. İngiltere bölgede bu tip faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Yani taşıma suyla değirmen ancak bu kadar dönüyor. Çünkü yaşanan olay Rusya sınırında, hatta içinde.



PUTİN'İN LANETİ

İngiltere demişken, Putin'in laneti İngiltere'yi rahat bırakmıyor. Şimdi de yeni hükümetin krizi büyüyor. Artan sayıda muhafazakâr milletvekili istifa talebinde bulununca çiçeği burnunda Başbakan Liz Truss istifa etti.

İngiltere'nin yeni başbakanı, iki hafta içinde Muhafazakâr Parti'de yapılacak bir seçimle belli olacak. İngiltere, tarihinin "en istikrarsız dönemi"ni yaşıyor. İngiliz Sterlini, doların altına düştü. Yani İngiltere, Avrupa'nın içine düştüğü sıkıntıdan fazlasıyla payını alıyor. Parlamenter sisteme dönüş meraklılarının İngiltere'deki siyasi istikrarsızlığı araştırmasında fayda var.

Yaşanan ekonomik kriz gerçek manada Amerika'yı vurduğu zaman ise dananın kuyruğu kopacak. Dolar dünyanın rezerv parası olduğu için Amerika bastığı her dolarla enflasyonu diğer ülkelere ihraç ediyor. Ekonomik uzmanlar, "Bu çarkın kırılması an meselesi" diyorlar.