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OTOMATİK OYNAT
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17:01
Başkan Erdoğan "Blokzincir İstanbul" programında konuştu | Video 21.10.2022 | 14:46
04:51
CHP Tekirdağ’dan toplu istifa açıklaması | Video 21.10.2022 | 14:42
02:48
Mehmet Barlas | İngiltere'nin 6 haftalık başbakanı neden istifa etti? 21.10.2022 | 14:44
03:56
Mahmut Övür | Adaylığı ölümüne istiyor 21.10.2022 | 14:40
04:43
Melih Altınok | Ondan sonra vay efendim Teğmen Çelebi niye AK Parti'ye gitti 21.10.2022 | 14:37
04:42
Burhanettin Duran | Yeni jeopolitik Ankara ve Bakü'nün imkânları 21.10.2022 | 14:33
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Başkan Erdoğan: "Kılıçdaroğlu, bu işin acemisi" | Video 21.10.2022 | 12:24
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Salih Tuna | Köyden indim ABD'ye 20.10.2022 | 16:19
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Mehmet Barlas | CHP'ye yazık oluyor 20.10.2022 | 16:11
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Ömer Çelik’ten TTB başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepki! | Video 20.10.2022 | 09:07
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Mehmetçiğin baktığı kedi ve köpeğe sosyal medyada büyük ilgi | Video 19.10.2022 | 19:42
Mehmet Barlas'ın 21.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...