İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni, hükümetini kurarak göreve başladı. Meloni, sağ ittifak içinde ortaklık yaptığı Lig Partisi Lideri Matteo Salvini ve Forza Italia Lideri Silvio Berlusconi'yi yanına alarak basın açıklaması yaptı. Aynı hükümette olmalarına rağmen Meloni ile Berlusconi arasındaki gerginlik ise şimdilik İtalya siyasetinin ana konusu. Kısacası, İtalya'da hükümet kurulsa da "İstikrarsızlık bitti" denemez.

İngiltere'de ise Başbakan Truss'ın istifasından sonra yeni başbakan henüz belli değil. İngiltere halkı, parlamentosunun 300 yıllık tarihinde en kısa süreli hükümetine şahit oldu. Eski Başbakan Boris Johnson'ın da adaylığa hevesli olduğu söyleniyor.

Anlayacağınız, Avrupa çalkalanıyor fakat hiç kimse çıkıp gerçek sorunun Rusya'ya konulan ambargo yüzünden yaşanan "enerji" ve bunun doğurduğu "ekonomik kriz" olduğunu söyleyemiyor. Avrupa Birliği yönetimi zaten tamamen Amerika himayesinde ateşe körükle gidiyor. Yani "Rusya'ya ambargo koyacağız ve Putin devrilecek" diyenler patır patır dökülüyor.

Benzer bir hesaplaşma da ABD'de olacak. ABD'deki siyasi dengelerin kasımda yapılacak ara seçimlerden sonra değişmesi bekleniyor. Kasımdaki seçimlerden sonra AK Parti heyeti üçüncü defa Amerika'ya gidip senatör ve temsilcilerle görüşecek ve ana konu F-16 uçakları olacak. Önümüzdeki bir yıl dünyada tüm güç dengelerinin ve haritaların değişeceği tarihi günler yaşayacağız. Türkiye'nin bu güç dengeleri arasında alacağı pozisyonlar belki de dünyanın kaderini belirleyecek.

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HALKIN EKMEĞİYLE OYNAYAN TİYATROCULAR

Dün AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB'nin Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası önünde bir basın toplantısı yaptı. Konu, aylardır bu fabrikada üretim yapılmamasıydı. Bir anda Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama ortaya çıkıp basın açıklamasını provoke etti. Dahası, İl Başkanı Kabaktepe'yi fabrikaya davet etti ve içeride ekmek üretiminin yapıldığını söyledi. Konuştukça sesi yükseldi ve pankart açmaya çalıştı. Blöf yaptığı her halinden belliydi.

Keşke Başkan Kabaktepe, gazetecileri yanına alıp fabrikayı gezseydi. Nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu bütün Türkiye görseydi. Başkan Kabaktepe gidince gazeteciler içeride çekim yapmak istedi. Özgen Nama, hijyen kurallarını bahane ederek hiçbir gazeteciyi içeri almadı. İl Başkanı'nı içeri davet ederken hijyen kurallarını önemsemeyen Nama, karşısında gazetecileri görünce bir anda aklına hijyen kuralları gelmişti.

Açık konuşayım, görüntüleri TV'de izlerken Nama'nın militanca hareketlerinden biraz şüphelendim. "Kimdir bu adam?" diye bizim gazeteye bakınca ilginç bir profil çıktı karşıma. Gıda mühendisi falan değil, tekstil işi yapıyormuş. 2019 yılında CHP'den Sancaktepe Belediye Başkan Adayı olmuş ama kazanamamış. CHP de vefa gösterip ona 3 maaş bağlamış. Biri de Halk Ekmek'ten...

Sabah Gazetesi'nde bugün önemli bir haber var. Muhabir arkadaşlar gece 24.00'te, yani ekmek fabrikasının yoğun olarak çalışması gereken saatlerde Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın önüne gidiyorlar. Hiçbir hareket yok. Sabah 05.00'te yine fabrikanın önüne gidiyorlar. İn cin top oynuyor. Drone uçurarak fabrikayı görüntülüyorlar. Yine tek bir hareket yok. Fabrikanın içindeki makinelerin üzeri naylonlarla kaplı. Hiçbiri çalışmıyor.

Anlayacağınız Osman Nuri Kabaktepe haklı. Ama Halk Ekmek Müdürü Özgen Nama başarılı şekilde şovunu yapıyor. CHP medyası da bu yalanın üzerine atlıyor. Gerçeğin ne olduğunu ise hiçbiri önemsemiyor. Bu zihniyet maalesef 2023 yılında ülkeyi yönetmeye talip. Yalanlarla halkın ekmeğiyle oynayanlar, bu ülkeye neler yapmaz gerisini siz düşünün.