Video Haber Mehmet Barlas | CHP hem saldırgan hem de beceriksiz
Mehmet Barlas | CHP hem saldırgan hem de beceriksiz

Mehmet Barlas | CHP hem saldırgan hem de beceriksiz

26.10.2022 | 16:36

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Mehmet Barlas'ın 26.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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