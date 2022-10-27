Dünyaya koronavirüs aşılarını pazarlayan firma, fiyatlarına yüzde 400 zam yaptı. Yani ABD'de bir doz aşı şu anda yaklaşık 120 dolar oldu.

İnsanların aşıdan uzaklaştığı bir dönemde yapılan bu zamma kimse bir anlam veremedi. Gelir kaybını başka yerden mi çıkarmaya çalışıyorlar?..

Bu arada ABD Başkanı Biden, 5. doz aşısını kameralar karşısında yaptırdı. Aşı yaptırmadan önce açıklamalarda bulunan Biden, "Tüm Amerikalıları mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaya çağırıyorum" dedi. Türkiye'de de "sağlık"la ilgili bir gelişme yaşandı. PKK/ YPG silahlı terör örgütünün yayın organına kimyasal iftirasıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu örgüt pandemi zamanında da "insanlar eve kapansın, işyerleri dursun" diye elinden geleni yapmış ve 28 gün kesintisiz sürecek ev hapisleri tavsiye etmişti. Bütün bu söylemlere de doktorlar koro halinde katılmıştı. Şimdi bu kapanmaların zararının, faydasından çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Dahası, TTB denen örgütün, PKK söylemlerini seslendiren bir yapı olduğu anlaşıldı.

Ancak Türkiye düşmanı yapılar sadece Türk Tabipleri Birliği'yle sınırlı değil. Bütün meslek örgütlerinde benzer sorunlar mevcut. Ayrıca sivil toplum örgütlerinin de yeterince şeffaf olduğu söylenemez. Hem meslek örgütlerine hem de sivil toplum örgütlerine kapsamlı bir düzenleme şart.

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HALİT KIVANÇ UNUTULMAYACAK

Duayen gazeteci ve televizyoncu Halit Kıvanç, 97 yaşında hayata veda etti. Maç anlatımlarında, eğlence programlarının canlı yayınında ve radyo-televizyon röportajlarında yıldız olan Halit Kıvanç'ın sesi bir jenerasyonun kulağında çınlamaya devam edecek. Tek kanallı yıllarda evimizin unutulmaz bir misafiriydi. Hep de öyle kalacak. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.

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ENERJİ SAVAŞLARI

Fransa ile Almanya arasında çok zor bir zirve başladı. Merkel görevden ayrıldığından beri hiçbir konuda anlaşamayan bu iki ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanı Paris'te buluşuyor. En büyük anlaşmazlık konusu da enerji ve enerjiye dönük politikalar. Fransa, Rusya'dan alınacak petrole sınırlama koymak isterken, Almanya bu sınırlamalara karşı ve vatandaşlarını sübvanse etmek için 200 milyar euro ayırdı. Fransa, bu sübvansiyonun petrol fiyatlarını daha da yukarı çekeceğini iddia ediyor. Bu doğalgaz nasıl bir madde ise dostları düşman, düşmanları dost yapıyor.

Birbirleriyle fiilen savaş halinde olan İsrail ile Lübnan birlikte doğalgaz arama kararı verdiler. Bu gelişmeyle ilgili, Hizbullah'ın kazandığına veya İsrail'in tamamen hâkimiyet sağladığına dair çeşitli yorumlar yapılıyor. Gerçekte ne olacağını da yaşayarak göreceğiz.