Önümüzdeki günlerde simgesel anlam taşıyan iki önemli gün yaşayacağız. Birincisi "Türkiye Yüzyılı" programı. Cumhurbaşkanı Erdoğan günlerdir bütün programlarını iptal edip bugün Ankara'da gerçekleştirilecek tarihi programa hazırlandı.

Peki ne var bu tarihi programda?

Bu kavramın içerisinde Türkiye'nin geçmişten alıp geleceğe aktaracağı bilgiler ve dünya tarihine önümüzdeki yüzyılda Türkiye olarak yapacağımız katkılar yer alacak. Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İyi Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi, tanıtım toplantısına genel başkan seviyesinde davet edildi.

Bence çok önemli ve geç kalınmış bir davet daha vardı. Bazı keskin muhalif gazetecilerin de bu toplantıya davet edildiği biliniyor.

Erdoğan'ın günlerdir hazırlandığı konuşmasını merakla bekliyoruz. Çünkü bu konuşmada "100. yılına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceğinin şifreleri" yatıyor.



29 EKİM'DE TARİHİ AÇILIŞ

Yarın, yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yine gurur duyacağımız bir etkinlik var. İlk yerli otomobil TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik'te tarihi bir açılışa şahit olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki tarihi toplantının ardından nefes almadan bu kez Gemlik'teki tarihi açılışa katılacak. Erdoğan hiç ara vermeden Türkiye'nin gelecek yüzyılına şekil vermeye çalışırken 6'lı masanın ne yaptığını merak ediyor musunuz? 6'lı masanın sekizinci toplantısı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fiilen dağılmış görünen masanın bu toplantıda belki de kaderi belirlenecek. 6'lı masadan şimdilik beklenen tek şey, Türkiye'nin 100. yılında neler yapacağını söylemesi değil, önümüzdeki seçimlerden önce eli yüzü düzgün bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması. CHP ile İyi Parti, masanın gözle görülebilir iki ayağını oluşturuyor. Gözle görülmeyen ama duyulan başka ayakların da olduğu söyleniyor. "HDP, PKK ve FETÖ" söylenen bu ayaklar arasında.

Milyonlarca insan Cumhuriyet Bayramı ve 100. yıl coşkusu hissederken, masanın gizli ve açık üyeleri dağılıp dağılmamanın heyecanını yaşayacak. İyi Parti'nin HDP ile bir arada olup olmayacağı veya CHP'nin Türk ordusuna dil uzatanlarla birlikte olup olmayacağı önümüzdeki hafta belli olacak. Anlayacağınız, Türkiye'nin meşru muhalefet eksikliği, demokrasiyi topal hale getirdi. Bu şartlar altında hızla seçime yaklaşıyoruz.