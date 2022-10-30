Dün Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıldönümüydü. Ayrıca Türkiye'nin 60 yılık hayali olan yerli otomobil TOGG'un seri üretimi için de önemli bir adım atıldı. Yani çifte bayram kutluyoruz.

Bu vesileyle TOGG'un yanında bir hayal kırıklığı simgesi olan ilk otomobil Devrim de sergilendi. Bu araba, içine benzin koyulmadığı için açılış töreninde giderken durmuştu. Belki de yerli otomobil sanayiine girmemiz hiç istenmedi.

Gelelim günümüze... TOGG ilk aşamada 17 bin tane üretilecek ve 2030'a kadar 1 milyon tane üretilmiş olması bekleniyor. TOGG'ların Türk büyükelçilerine gönderilmesinin planlar arasında olduğu konuşuluyor. Sonuç olarak Türkiye kendi otomobilini hem de elektriklisini üretirken katma değerin de mümkün olduğu kadar Türkiye'de kalmasına özen gösterdi.

Bu sebeple arabanın bataryası da, elektronik sistemleri de Türkiye'de yapıldı. Şu anda Türkiye'nin çeşitli noktalarına TOGG'a elektrik verecek donanımlar yerleştiriliyor. Bu donanımlar, elektrikli arabaların yayılması için de faydalı olacak.



MUHALEFET TOGG'A NEDEN İLGİSİZ?

Dün tarihi bir Cumhuriyet vizyonu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nefes almadan, dinlenmeye fırsat bulmadan Gemlik'te TOGG'un açılış programına katıldı. Durmadan dinlenmeden 20 yıldır bu tempoda koşturuyor. Cumhurbaşkanlığı döneminde biraz rahat eder diye düşünüyordum. 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra tempoyu daha da artırdı.

Bütün bunlar yaşanırken muhalefetin yani 6'lı masanın tavrı da çok ilgi çekiciydi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener törene katılmadı. CHP medyası ve müzmin muhalifler ise Türkiye'nin bu başarısından doğan sıkıntılarını dile getirmekten geri kalmadılar. Arabanın yerli olmadığından tutun da seri üretimin olmayacağına kadar bir sürü hezeyan seslendirdiler. Türkiye'nin yararına olacak her türlü projeye, yatırıma ve gelişmeye karşı oldukları gibi...

Benzer bir hazımsızlık da ABD'de yaşanıyor. Dünyanın en zengin girişimcisi Elon Musk'ın Twitter'ı ele geçirmesiyle birlikte ABD'nin elit azınlıkları endişe içerisinde. Bu elitler kendi görüşleri dışındaki görüşlerin artık sansürlenemeyeceği için panik yaşıyor. Çok da haksız sayılmazlar. Musk, Twitter'ın bütün üst yönetimini kovdu. TOGG'un en büyük rakibi de Elon Musk. Dünya piyasasında yer alması hiç kolay değil. Fakat TOGG'u gören otomobil yazarları şansının çok yüksek olduğunu söylüyor.

Sonuç olarak, TOGG'un bugünkü açılışı Cumhuriyet'in 99. yılına çok yakıştı. Bu vesileyle ilk yerli arabamıza başarılar diliyor ve Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum.