Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olmak için çaba sarf eden ve tüm Batı ülkelerini dolaşma turuna çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'den sonra İngiltere'de de bir skandala imza attı. Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen ve tüm PKK yöneticileriyle boy boy fotoğrafları olan Amberin Zaman, İngiltere'de Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi.

Amberin Zaman, fotoğrafın altına "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" notunu düştü. ABD'deki gizemli 8 saatinde FETÖ'cülerle görüştüğü iddia edilen Kılıçdaroğlu, İngiltere'de de bu geleneği bozmadı.

Özetle, siyasette bazı bedeller var ki ne kadar çabalasanız da ödenmiyor. Bu insanların kim olduğunu merak ediyorsanız, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Deniz Baykal kasetiyle oraya getirenler, bu borcu ödenemeyen insanlardır.

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ABD'DE KRİTİK SEÇİM

8 Kasım'da yapılacak olan Amerikan ara seçimleri hem bu ülkenin kaderini belirleyecek hem de belki dünyanın akışını değiştirecek. Bu seçimde Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun üçte biri değişiyor. Demokratlar'ın "mavi", Cumhuriyetçiler'in "kırmızı" olduğu Amerika'da "salıncak eyalet" denilen sonucu değişebilir tüm eyaletlerde bayrakların kırmızıya dönmesi bekleniyor.

Hem başkanlığı, hem de Kongre ve Senato'daki çoğunluğu elinde tutan Demokratlar, bu üstünlüklerini 8 Kasım sonrası muhtemelen kaybedecekler. Başkan Biden'ın utanç verici hallerinin bu tabloda etkili olduğu söyleniyor. İşin dünyayı ilgilendiren kısmı ise Cumhuriyetçiler'in, Demokratlar'ın aksine Rusya ile Ukrayna üzerinden savaşa karşı olmaları. Şimdiden Ukrayna'ya yapılan silah ve para yardımlarının kesileceğine dair sesler yükseliyor.

Amerika kime "yardım!" etse ve "demokrasi!" götürse, orada kan, gözyaşı ve acı eksik olmadığından bu yardımın kesilmesi tüm dünya için hayırlı bir gelişme olur. Bu seçimde Türk asıllı kalp doktoru Mehmet Öz de aday. Trump'ın başkanlık için yeniden aday olup olmayacağı ise henüz belli değil. 8 Kasım'daki seçim sonuçlarının ardından bu da belli olacak. Neticede dünyanın en büyük süper gücünün başında akli melekeleri yerinde olmayan birinin bulunması tüm insanlık için çok ciddi bir sorun. Umarım en yakın zamanda bu değişir.

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NETANYAHU KANLI BAŞLADI

Amerika'nın Ortadoğu'daki uydusu olan İsrail'de Netanyahu'nun yeni başbakanlığı iyi başlamadı. Filistin'de yine kan döküldü ve Doğu Kudüs'te halka ateş açan İsrail askerleri üç Filistinliyi öldürdü. Filistin'de halk "Savaş istiyoruz" diye sokaklara döküldü.

Dünyanın konuştuğu başka bir konu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan anlaşma sayesinde Afrika'daki fakir ülkelere yollanacak bedava tahıldı.