Amerikan ara seçimleri, beklendiği gibi bir Cumhuriyetçi fırtınasıyla sonuçlanmadı. Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdi. Bu yazının yazıldığı saatte 198 Cumhuriyetçi, 173 Demokrat, Temsilciler Meclisi'ne seçilmişti. Ama Senato'da durum böyle gelişmedi. Şu andaki duruma göre Demokratlar'ın 48, Cumhuriyetçiler'in 47 senatörü var. Seçilirse Türk vatandaşlığını bırakacağını söyleyen Türk doktor Mehmet Öz ise Pensilvanya'da girdiği seçimi kaybetti. Seçimi kaybetmesinin ardından Türk vatandaşlığını bırakmayacağını açıklayan ve FETÖ'ye göz kırpan Dr. Öz'e sosyal medyada büyük tepki doğdu.

Bu arada Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluk, Cumhuriyetçi eski Başkan Trump'ı heyecanlandırdı. Şimdi herkes Trump'ın ayın 15'inde yapacağı açıklamayı bekliyor. Trump'ın şu an en büyük rakibi Florida'da rekor oy alan Vali Ron DeSantis. Yani Cumhuriyetçiler'in adayı bu ikisinden biri olacak. Ancak bizdeki altılı masadakine benzer durum Amerika'da da mevcut. Akli melekeleri yerinde olmayan Başkan Biden hâlâ seçime gireceğini iddia ediyor. Biden'ın yerine getirecekleri kukla aday henüz belli değil.

***



MASADA İŞLER KARIŞTI

6'lı masa demişken, orada işler daha da karıştı ve gözler İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrildi. Çünkü bir söylentiye göre Meral Akşener, tüm İyi Parti il başkanlarının desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olarak gündeme oturmayı planlıyor. Önümüzdeki seçim, iktidardan çok ana muhalefetin belirleneceği bir seçim olacak gibi duruyor. Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak.

***



BİR SESSİZ DEVRİM DAHA

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı" kuruldu. Yönetimde başkan ve 11 üyeden oluşan bir Danışma Kurulu olacak. Başkanlık için 53 kişilik kadro tahsis edildi.

3 Mart 1924 yılında kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı, beraberinde Alevilerin temsil meselesini gündeme getirmişti. Türkiye yaklaşık 100 yıldır Alevi vatandaşların temsil meselesini tartışıyordu. AK Parti iktidarı bu konuda da devrim niteliğinde bir adım attı.

Bu çözümü beğenmeyen Aleviler varmış, olabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı beğenmeyen Sünniler de var. Negatif yaklaşımlardan ve çözümsüzlükten beslenenlerden çok sıkıldık. Türkiye adım adım sessiz devrimler gerçekleştiriyor. Alevi-Bektaşi Başkanlığı da bunlardan biri.

Eleştirileri bir kenara bırakarak iyi niyetlerle kurulmuş Alevi-Bektaşi Başkanlığı için neler yapılabilir bunu tartışalım. Alevi toplumunun entelektüelleri artık taşın altına elini koymalı.