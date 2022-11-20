İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili, yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 13 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında terör eyleminin planlayıcısı ve Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan'ın yardımcısı da bulunuyor. Emniyet güçleri, bombalı saldırıya karışanlara aman vermiyor, hepsini bir bir yakalayıp hesap soruyor.

Bu arada Meclis'te olay görüşülürken HDP'li bir milletvekili, terörist kadının fotoğrafını gösterip "Yazık değil mi, bu kadının yüzünde çürükler var" dedi.

HDP'li vekile çok sert tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sabah akşam polisi suçluyorsunuz, askeri suçluyorsunuz; teröristler sizi. Otur aşağıya Amerika'nın oyuncağı" dedi.

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YUNANİSTAN KARIŞTI



Yunanistan'da 17 Kasım 1973'te "Albaylar Cuntası"na karşı Atina Politeknik Üniversitesi öğrencilerinin önderliğinde başlayan direnişin yıldönümünde Atina yine karıştı. Öğrenciler, polisle çatıştı.

49 sene önce polis, Atina'da teknik okula girmiş ve ateşe açıp 24 öğrencinin ölümüne sebep olmuştu. Yunanistan'da on binlerce kişi, Amerikan büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına yürüdü. Halk Amerika'ya tamamen teslim olduğu için hükümete de tepki gösteriyor.

Sokaktaki gösterilere muhalefet lideri Çipras da katıldı. Amerika'nın yardım ederek felakete sürüklediği ülkeler arasında Yunanistan da hızla yerini alıyor.

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KILIÇDAROĞLU'NUN MANİPÜLASYONU



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçını seyretmek için Katar'a gitti. Futbolun yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de ziyaretin gündeminde olacak.

Erdoğan ülkesinin ekonomisini iyileştirmek için elinden gelen çabayı gösterirken, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise attığı tweet'lerle piyasa manipülasyonu yapıyor.

İnsanları piyasalar konusunda paniğe sevk eden tweet'ler atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının cezai boyutunu hukukçular araştırıyor.

Terörün her çeşidine muhalefetin, özellikle de Kılıçdaroğlu'nun bir kova benzinle gitmesi gerçekten can sıkıcı.