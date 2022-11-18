İngiltere'de son 40 yılın en yüksek enflasyonu yaşanıyor. Sabah ekonomi yazarı Hülya Güler'in dün güzel bir İngiltere analizi vardı. Hülya Güler, Londra sokaklarını, çarşı pazarını dolaşmış ve "İngiltere'de hayat durdu" başlıklı güzel bir analiz yazmış.

Noel yaklaşmasına rağmen dükkânlar kepenk indirmiş, marketler indirimlerle satış yapmaya çalışıyor, sokaklar ise boş. İngilizler para harcamayı bırakmış. Halk tek öğünle beslenmeye başlamış. Hükümet ise insanlara hâlâ tasarruf öneriyor.

Talep olmamasına rağmen enflasyon durmuyor. Bazı uzmanlara göre bunun sebebi "Brexit", yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması. Ancak burada o İngiliz uzmanların ıskaladığı bir nokta var. O da Ukrayna Savaşı dolayısıyla konulan ambargolar. Yani Avrupa ile birlikte bütün dünya bir ekonomik bunalımın içinde.

Brexit, İngiltere'nin yaşadığı krizle mücadelesini zorlaştırmış olabilir, ancak krizin asıl sebebi kesinlikle bu değil. Rusya ile Savaşı körükleyen İngiltere, bu rolünü gizlemek için elinden geleni yapıyor. Dahası halkın gözünün içine baka baka kendini kandırıyor.

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6'LI MASA, DEVLETİNE DEĞİL FETÖ'CÜ VE PKK'LI TROLLERE İNANIYOR

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir, emniyetteki ifadesinde saldırıyı nasıl planlandığını itiraf etti. Ayrıca kadın terörist, PKK ve YPG ile ilişkisini kabullendi. Türkiye'ye Hatay'dan girdiğini anlatan terörist, bomba patladıktan sonra kendisini kaçıracaklarını da itiraf etti.

Örgüt içerisindeyken temmuz ayında Münbiç'te bölgenin önde gelenlerinden ve YPG'nin istihbarat biriminden olduğunu öğrendiği Hasan Cemil isimli kişinin yanına gelerek, "Hacı sana önemli bir görev verecek" dediğini belirten terörist, "Daha sonra bölgedeki bir çiftlik evinde Hacı ile görüştüm. Burada bana Bilal diye birisiyle Türkiye'ye gideceğimi söyledi. 400 lira ile 2 cep telefonu vererek daha önce hiç tanımadığım ve karıkoca rolü yaptığım kişiyle aracılar vasıtasıyla gittiğim İdlib'de buluştum" dedi.

Böylece terör saldırısını PKK/YPG'nin yaptığı tescillendi. PKK'nın arkasında Amerika'nın olduğu ise herkesin bildiği bir sır olarak devam ediyor. Bu sırrı en iyi saklayanlar ise kendine altılı masa diyen muhalefet. Terörü küresel çetelerin değil iktidarın bir suçu olarak göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu yalanı da sosyal medyada FETÖ'cü ve PKK'lı troller aracılığıyla yayıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6'lı masanın görünmeyen iki ayağı FETÖ ve PKK'dır" diye boşuna demiyor.