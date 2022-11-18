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OTOMATİK OYNAT
03:02
Mehmet Barlas | İngiltere'deki krizin sebebi 18.11.2022 | 16:56
01:34
Bakan Soylu’dan “Algı yapıyorsunuz” diyen CHP’li Başarır’a tepki | Video 18.11.2022 | 16:45
01:48
06:45
Bakan Çavuşoğlu İstiklal Caddesi'nde açıklama yaptı | Video 18.11.2022 | 16:24
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Şentop, Türkmenistan Milli Konseyine hitap etti | Video 18.11.2022 | 12:35
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İstiklal bombacısı Ahlam Albashir ve diğer 16 şüpheli tutuklandı | Video 18.11.2022 | 08:32
02:33
Otomobilin site bahçesine düşüp ters döndüğü anlar kamerada | Video 18.11.2022 | 01:25
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BAYKAR’dan gurulandıran paylaşım: Biz bu cihana sığmayız… | Video 17.11.2022 | 22:24
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Son dakika | İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı | Video 17.11.2022 | 18:24
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Dev binanın yıkılma anı kamerada | Video 17.11.2022 | 17:42
Mehmet Barlas'ın 18.11.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...