Türk siyasetinde üslup farkı rekabet kavramını devre dışı bıraktı. Özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 6'lı masa siyasetin seçim kazanmak ve ülkeyi yönetmek demek olmadığını adeta ispat etmeye çalışıyorlar.

6'lı masanın teorisyenleri, kim Cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin kendilerine danışılmadan hiçbir adımın atılmayacağını ileri sürüyorlar.

Anlayacağınız seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, 6'lı masanın üyelerinden teker teker onay almak zorunda. Bir de masanın görünmeyen üyeleri olan FETÖ ve HDP'yi de unutmayalım.

Böyle ülke yönetilir mi? Elbette yönetilmez. ABD de bunun farkında ki şimdiden danışman adı altında bazı ABD kayyumları danışman adı altında siyasette belirmeye başladı. İsimleri danışman ama Türkiye'ye gelmeye bile tenezzül etmiyorlar. Talimatlarını telekonferanslarla veriyorlar. 6'lı masa kazanması durumunda danışman görüntüsündeki bu yabancı danışmanlardan talimat bekleyecek. Bu danışmanlar Türkiye'de olmayacak, video konferanslarla siyasete müdahale edecekler.

Kılıçdaroğlu'nun vizyon projesini biraz izledim. İnandırıcılıktan yoksun hayali vaatler havalarda uçuşuyordu.

Ancak itiraf etmedikleri bir şey var; Seçilirlerse Türkiye'nin anahtarını küresel güçlere teslim edecekler. CHP'nin geleceğinin ABD'li danışman Jeremy Rifkin'e emanet edilmesinin başka ne açıklaması olabilir ki?



ENERJİDE DE TAM BAĞIMSIZLIK YOLUNDA

Gördüğünüz gibi 6'lı masanın durumu içler acısı... Keşke Türkiye'deki muhalefet bu durumda olmasa... Peki iktidar neler yapıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seçim sürecine girmiş olmamıza rağmen ülkenin sorunlarına çözüm bulmak için koşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin alt yapısını tamamlarken gelecek yüzyılını da planlıyorlar.

En son olarak Gabar dağları arasında çok büyük petrol rezervi olduğu yönünde müjdeli haberler geliyor. Detaylarını sanırım yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğreniriz.

Erdoğan, önümüzdeki yüzyılda başta enerji olmak üzere Türkiye'nin her yönden kendine yeten bir ülke olması için gereken adımları hızla atıyor.