CHP Lideri Kılıçdaroğlu bugün vizyon projesini açıklayacak. Kendi ifadesine göre "dünyada yer yerinden oynayacak!" Bir de bu vizyon projesini açıklarken ABD'de kimlerle hamburger yediğine açıklık getirecekmiş.

Kemal Bey daha önce yaptığı bazı açıklamalarda da böyle beklentiler oluşturmuş ancak her defasında seçmenini hayal kırıklığına uğratmıştı.

Kamuoyu, Kılıçdaroğlu'nun bugün açıklayacağı vizyon projesini değil, bu projeyi kimin yazdığını tartışıyor. Etrafta birkaç isim dolaşıyor. Bu isimlerden ikisi çok dikkat çekici: Jeremy Rifkin, Daron Acemoğlu...

Jeremy Rifkin birçok yönüyle Kemal Derviş'e benziyor ve onun gibi kısa sürede kaçıp gideceği düşünülüyor.

Daron Acemoğlu ise Fetullah Gülen'in isim vererek teşekkür ettiği bir kişi. 15 Temmuz sonrası yapılan operasyonlara karşı yayınlanan bildiriyi imzalayarak FETÖ'ye göz kırpmış, dahası Ermeni soykırımı yalanına da açık açık destek vermiş.

Perde arkasında bir isim daha var. Arkadaşımız Mahmut Övür geçtiğimiz günlerde bu isimden bahsetti. "Mossad Recep" lakaplı Recep Beşenk. 2012 yılında yani AK Parti hükümeti döneminde Ekonomi Bakanlığı'nın hazırlattığı, Beşenk'in de bir bölümünde yer aldığı bir proje Bakanlar Kurulu'nda reddedilmiş. Recep Beşenk de CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmuş ve 2012'de çöpe giden bu projeyi süsleyip Kılıçdaroğlu'na sunmuş.

Mahmut Övür, "Kemal Bey'in vizyon projesi, AK Parti'nin 2012 yılında Recep Beşenk'e hazırlattığı 'Özel Ekonomi Bölgeleri Modeli' başlıklı projesinden çalıntıdır" diyor.

Bugün Kılıçdaroğlu açıkladığında gerçek ortaya çıkacak. Kimsenin Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağı projeden umudu yok. Çalıntı olması ya da olmaması bu gerçeği değiştirmeyecek.

***

BİR ÜLKEDE 6 TANE CUMHURBAŞKANI OLUR MU?



6'lı masanın anayasa taslağı toplantısında uykusuna yenik düşen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, kazandıkları takdirde ülkeyi nasıl yöneteceklerini anlattı. 6'lı masa kazandığı takdirde 1 cumhurbaşkanı olacakmış ama birlikte yöneteceklermiş. Bir "Eşgüdüm Kurulu" üzerinde çalışılıyormuş. Yani 6'lı masanın cumhurbaşkanı seçilirse, attığı her adımda masanın diğer üyelerine danışmak zorunda. Bir de masanın görünmeyen üyeleri olan HDP ve FETÖ var.

Karamollaoğlu şunu da ekliyor: "Aynen koalisyonlarda olduğu gibi birlikte yöneteceğiz."

Karamollaoğlu'na göre cumhurbaşkanı seçilince bir taahhütte bulunacak ve şöyle bir yemin edecekmiş: "Ben bundan sonra, bu değişiklik sağlanana kadar siyasi parti genel başkanlarıyla istişare ederek Türkiye'yi yöneteceğim."

Dünyada baş döndürücü gelişmeler hızla yaşanırken, küresel meselelerde anlık kararlar alınırken bunlar 6 cumhurbaşkanı ile Türkiye'yi yönetme hayali kuruyorlar.

Böyle hantal bir yapıyla seçmenin karşısına çıkarak oy alacaklarını düşünüyorlar. Siyaset hiç bu kadar ciddiyetsiz ele alınmamıştı. "Türkiye'nin en önemli meselesi muhalefettir" diye boşuna demiyoruz.