Yılmaz Erdoğan'ın meşhur filmi "Vizontele", dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye İnovasyon Haftası nedeniyle Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne seslendiği konuşmasında yaptığı bir benzetmeyle gündeme geldi.

Hatırlarsınız, o filmde ilk kez televizyonla karşılaşan bir köylüyü oynayan Cem Yılmaz, "Zeki Müren de bizi görecek mi?" demiş ve o söz hafızalara kazınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında Togg'un açılışına katılmayıp ABD'ye giderek hamburger yemeyi tercih eden Kılıçdaroğlu'na "Vizontele muhalefet" adını taktı. Açık konuşmak gerekirse "Bay Kemal"den daha çok yakıştı.

Türkiye'de ilk televizyon anonsu 1968 yılında gerçekleşti. O günden bu yana Türkiye'de teknolojik alanda baş döndürücü bir değişim yaşandı ve yaşanıyor.

Ancak bu değişimden ne yazık ki CHP, zihniyet olarak hiç nasibini almadı. Teknolojide, sanayide, insan haklarında ve ekonomide her değişimin önüne set çekti. Yenilikçi lider olarak tanıtılarak CHP koltuğuna oturtulan ve Türkiye'nin Gandi'si olarak lanse edilen Kılıçdaroğlu ise gelinen noktada tam bir hayal kırıklığı oldu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube yayınında gençlerin 20 yıldır kullandığı görüntülü konuşmayı yeni bir teknoloji gibi anlatan Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin otomotiv ve savunma sanayiindeki değişim hamlesini itibarsızlaştırmaya çalışmasını yadırgamamak gerekir.

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ERDOĞAN, YUNANİSTAN'A VE ABD'YE RESTİ ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da gençlerle buluşmasında "Yunanistan rahat durmazsa vururuz" sözleri Türkiye'den çok Yunanistan'da ses getirdi. Belki de "ses getirdi" demek zayıf kalır; panik yarattı.

Askeri olarak ABD'ye, ekonomik olarak da AB'ye mahkûm olan Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, son dönemde Ege adalarını silahlandırarak açıkça Lozan'ı çiğnemişti. Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda Türkiye'yi sürekli tahrik eden Yunanistan artık bardağı taşırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tayfun" adı verilen füzeyle ilgili Yunanistan'a yaptığı uyarı Yunan basınında büyük yankı buldu. Ta Nea Gazetesi, "Erdoğan, Atina'yı vuracak" manşetini attı. Kathimerini Gazetesi ise "Yunanlılar sakinleşmezse Tayfun füzeleri Atina'yı vuracak" başlığıyla çıktı.

Evet, Erdoğan hem Yunanistan'a hem de ABD'ye resti çekti. Cevabı şimdi Yunanistan'dan değil, ABD'den bekliyoruz. Çünkü sözde müttefikimiz ABD, Türkiye- Yunanistan sınırına ve Ege adalarına askeri yığınak yaparak bize gözdağı vermeye çalışıyor.

Peki buradan sıcak bir çatışma çıkabilir mi? Siyasi gözlemciler, Yunanistan'ın asla Türkiye'yle çatışmayı göze alamayacağını söylüyor.

Peki ABD, Ege'de böyle bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir mi? Ukrayna Savaşı'ndaki bataklıktan sıyrılmaya çalışan ABD'nin son isteyeceği şeyin, bölgede yeni bir çatışma olacağını düşünüyorum.