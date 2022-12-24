Son dönemde Afganistan'ın bazı bölgelerinde kız çocuklarının eğitimden mahrum bırakıldığı yönünde haberler geliyordu. Taliban yönetimi resmi kararını açıklayarak genç kızların tamamına üniversite kapılarını kapattı. Bu kararın açıklanmasıyla birlikte kızlar gözyaşları içinde okullarından ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kaldılar.

Bu konu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soruldu. Çavuşoğlu, "Bu yasak İslami de değil insani de değil. Dolayısıyla böyle bir yasağı biz reddediyoruz, doğru bulmuyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'de birçok Afganistanlı genç kızın üniversite eğitimi gördüğüne vurgu yaptı.

Türkiye bu konuda tepkisini ortaya koydu. Ama bu yeterli değil. Taliban yönetimiyle ikili ilişkilerde mutlaka Afganistanlı kız öğrencilerin eğitim hakkı gündeme getirilmeli.

Afganistan'a acıdan ve yoksulluktan başka bir şey getirmeyen Batı'nın ve özellikle ABD yönetiminin gösterdiği tepkinin bu topraklarda bir anlamı olduğunu zannetmiyorum.

Ancak Kâbil Havalimanı'nı Türkiye'nin işletmesine izin veren Afganistan yönetiminin Türkiye'den gelen tepkileri önemseyeceğini düşünüyorum. Bu kızların gözyaşını durdurmak için Türkiye'nin bir çözüm yolu bulacağına inanıyorum.

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REUTERS 'ERDOĞAN DÜŞMANI' EDİTÖR ARIYOR!

İngiliz haber ajansı Reuters'i bilirsiniz. Yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlık besleyen haberleriyle tanınıyor. Bunu da "tarafsız gazetecilik maskesi" arkasından yapıyor.

Reuters tarafından verilen bir iş ilanındaki Erdoğan detayı bu tarafsızlık(!) maskesini düşürdü. Nedenine gelince...

Reuters'in Türkiye Ofisi tarafından verilen bir iş ilanında "Büro Şef Yardımcılığı" arandığı duyurulurken, içlerindeki Erdoğan nefreti dışa vurulmuş.

İlanda işe alınacak personelde aranan özellikler şöyle sıralanmış:

"Tayyip Erdoğan, yirmi yıllık iktidarında Türkiye'yi modern laik geleneklerden uzaklaştırarak Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü. Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikâyeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var."

Aslında bu işte o kadar çok detay var ki üzerine kitap yazılır. Türkiye'nin diplomasideki başarısından rahatsızlar. Savunma sanayiindeki büyük atılımdan rahatsızlar. Türkiye'nin bu yöndeki büyümesini önlemek için tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyon canavarını kullanmayı planlıyorlar. Bu planı uygulayacak, adrese teslim yalanlar yazacak "Erdoğan düşmanı" editör arıyorlar. Buna da tarafsız(!) gazetecilik diyorlar. Hadi ordan!