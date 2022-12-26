Haber ajansı Reuters'in Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine haber ve yorumlar yapacak gazeteciler aradığı ilanının yankıları hala sürüyor.

Cumartesi günkü yazımda belirtmiştim. Reuters verdiği ilanda Türkiye'deki ekonomik durumu taraflı ele alacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı yapacak bir editör arıyordu. Bu ilan bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Erdoğan önümüzdeki seçimlerde halk arasında ne kadar güçlü olursa olsun başta Amerika olmak üzere dış çevreler onu düşman ve diktatör ilan edecek. Bu bakımdan Türk seçmenin bilinçli davranması çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu olaya nasıl tepki verir bilmiyoruz ancak TRT World verdiği bir iş bir iş ilanıyla misilleme yaptı. İşin ilginç yanı TRT World'ün ilanı Reuters'in aksine tamamen gerçekleri yansıtıyordu. İlan şöyle yorum sizin: "Birleşik Krallık hükümetlerinin art arda gelen koronavirüs salgını, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi büyük meydan okumalara yanıt vermekte başarısız olması, İngiliz siyasetini bir karmaşa içine soktu. Kısa süreli İngiliz hükümetleri, ülkenin geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor ve İngiltere'yi Avrupa'dan uzaklaştırıyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle birlikte, Orta Çağ'dan kalma bir yönetim biçimi olarak Kraliyet'in modern çağda varlığı tartışmaları hız kazandı. Bu konularda kapsamlı haberler yapabilecek, kalemi kuvvetli muhabirlere ihtiyacımız var."

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MACRON, PKK TERÖRÜ İLE HENÜZ TANIŞMADI



Başta PKK ve FETÖ olmak üzere Türkiye düşmanı tüm terör örgütlerine kol kanat geren Fransa, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından defalarca uyarılmıştı. "Bir gün Avrupa başkentlerinde terör eylemi yapacaklar" denildiğinde Batı ülkelerinde ciddiye alınmamıştı. Şimdi Fransa, İngiltere ve Yunanistan'ın başkentlerinde PKK eylemlerine şahit oluyoruz. Özellikle Fransa çok şaşkın. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'i yakıp yıkan PKK'lı teröristlerin görüntülerini görünce "Biz size yıllardır destek veriyoruz, neden bizim şehirlerimize saldırıyorsunuz" dediğine eminim. Yılardır sözde barışçıl siyaseti savunan, 6'lı masanın gizli ortağı HDP'nin eski Eş Başkanı Sezai Temelli Twitter'dan "Bırakın Paris yansın" diyerek PKK'ya tam destek vermiş. Sonra Avrupalı dostlarından gelen uyarılar nedeniyle bu mesajı silmek zorunda kalmış. Sosyal medyadan kendisine "Silersin tabii Sezai, Fransa'da 'hukuk' var, adımını atamazsın" denilmiş.

Terör örgütlerinin kutsalı, vefa ve acıma duygusu yoktur. Bunu Fransa acı bir tecrübe ile öğrenmiş oldu. Ancak Macron bilmelidir ki bu filmin sadece fragmanı. Fransa, PKK'nın biraz üzerine gitsin, gör bakalım daha neler oluyor. FETÖ ve PKK'ya tam destek veren Yunanistan ve diğer Batı ülkelerine umarım bir ders olmuştur.