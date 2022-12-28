Türk siyasetinde en çok konuşulan konu "erken seçim"dir. Geçmişte ülke ne zaman yönetilemez hale gelse, koalisyonlar ne zaman çıkmaza girse erken seçim konuşulurdu. AK Parti iktidarıyla birlikte erken seçim tartışmaları da siyasi lügatimizden çıktı.

2022 yılının Ekim ayında baskın bir seçim yapılacağı söylenmişti. Gerçek olmadığı anlaşıldı. 2023 yılı geldi çattı. Şimdi şubat-mart aylarında bir seçim olacağı konuşuluyor. Şimdiden söyleyeyim, bu iddia da gerçekleşmeyecek.

AK Parti çevrelerinde tek bir tarih konuşuluyor: "14 Mayıs."

Yani 18 Haziran seçimleri 35 gün kadar geri çekilecek. Bu da elbette bir erken seçim sayılmaz.

Nedenine gelince...

Bildiğiniz gibi okullar 16 Haziran'da yaz tatiline giriyor. 28 Haziran'da ise Kurban Bayramı tatili başlıyor. Dolayısıyla 10 Haziran'da tüm Türkiye'de büyük bir nüfus hareketliliği yaşanacak. Bu nedenle 18 Haziran milli iradenin sandığa yansıması için doğru bir seçim tarihi değil. Kimseyi sandığa götüremezsiniz. Bu iktidarın da muhalefetin de işine gelmez.

Bu hesaba göre seçimlere 140 gün kaldı. 6'lı masanın adayı hâlâ belli değil. Muhalefetin gündeminde aday krizi, iktidarın gündeminde ise 1 trilyon dolarlık doğalgaz rezervi var. Adaylığını açıklayamayan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan aday olmayabilir" demiş. Gazetecilik hayatımda daha tuhaf bir seçim dönemi yaşamadım.

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KARADENİZ GAZINDAN NEDEN RAHATSIZ OLDULAR?

Karadeniz doğalgazı, Türkiye'deki muhalif basını rahatsız etmiş. Bazıları görmezden gelmiş, bir kısmı da önemsizleştirmeye çalışmış. Sadece bizim muhalif medya değil, Yunan basını da Türkiye'nin milli ve yerli enerji kaynaklarını kullanma konusunda yaptığı atılımlardan büyük rahatsızlık duyduğunu yazmış.

Rahatsız olmayıp da ne yapsınlar, 1 trilyon dolarlık bir rezervden bahsediyoruz.

Peki bu ne anlama geliyor? Öncelikli olarak enerjide bağımsızlık yolunda çok önemli bir adım. Bir de bunun cari açığın kapatılması boyutu var. Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi 60 milyar metreküpün üzerinde. Enerji ithalatına yılda 95 milyar dolar ödüyoruz. Türkiye'deki doğalgaz ve petrol rezervlerindeki artışla birlikte cari işlemler açığı da hızla düşecek.

Yunanistan tamam da bizim muhalifler neden bu kadar rahatsız oluyor onu anlamadım.

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FIRSATÇI EV SAHİPLERİNE DUR DENMELİ

Hükümet büyük fedakârlıkta bulunarak asgari ücrete rekor zam yaptı. Memur, işçi ve emekli zammı yolda. EYT sorununa da kalıcı bir çözüm bulundu. İktidar büyük fedakârlıkla küresel enflasyon canavarı karşısında halkın ezilmesini önlerken bazı fırsatçılar ise bundan yararlanmaya çalışıyor.

Zincir marketleri kastetmiyorum. Onları zaten biliyoruz. Asgari ücret zamları daha hesaplara yatmadan kiralık ev ilanlarını güncelleyen fırsatçı ev sahiplerine dikkat çekmek istiyorum. En az marketler kadar fahiş ev kiraları da büyük bir sorun. Acilen el atılmasında fayda var.