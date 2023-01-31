12 toplantının ardından henüz bir aday üzerinde anlaşamayan 6'lı Masa, "yıkım mutabakatı" üzerinde oybirliğiyle anlaştı.

"Ortak Politikalar Mutabakat Metni" adı verilen bu çalışma programı dün kamuoyuyla paylaşıldı. Bu metin hakkında söylenecek çok şey var. İlk dikkatimi çeken FETÖ ve PKK'ya göz kırpılması oldu. Şaşırdım desem yalan olur.

Mutabakata göre PKK'ya kaynak aktaran HDP'li belediyelere artık dokunulamayacak. PKK ile işbirliği içinde olan, yolsuzluk yapan belediyelere kayyum atanamayacak.

6'lı Masa, PKK'nın gönlünü alır da FETÖ'yü unutur mu? 15 Temmuz FETÖ ihanetinden sonra KHK ile kamudan uzaklaştırılan tüm Fetullahçılar da görevine iade edilecek.



FETÖ VE PKK'YI SEVİNDİRDİLER

Tahmin edeceğiniz gibi PKK'lılar ve FETÖ'cüler bu mutabakat metnini sevinçle karşıladılar.

Terörle mücadele, mavi vatan, milli savunma teknolojileri, yerli enerji kaynakları, yerli otomobil girişimleri gibi Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren konularda ne düşündüklerini bilmiyoruz. Ama FETÖ ve PKK'ya göz kırpan bir mutabakatın bu meselelere yaklaşımını tahmin etmek zor değil. Zaten Kanal İstanbul dahil tüm yatırımları durduracaklar. Bunu da açık açık yazmışlar.

Askeri vesayet dönemlerini arzulayanların da ağızlarına bir parmak bal çalınmış. Kuvvet komutanları artık Milli Savunma Bakanı'na değil Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanacakmış.

Bitmedi. Sağlık sisteminde atılan devasa adımları yok etmek de 6'lı Masa'nın hedefleri arasında. Şehir hastaneleri de kapanacak. Yine insanlar sabahın dördünde kamu hastanelerinde kuyruğa girmek zorunda kalacak.



TAM BİR KAOS METNİ

Ne yapacaklarına dair hiçbir şey söylememişler. Düzgün yürüyen, vatandaşın memnun olduğu her şeyi bozmayı ve yıkmayı hedefliyorlar. LGBT akımlarına karşı hoşgörülü olan "İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönüleceğini" açıklamışlar. Bu maddenin altında da muhafazakâr olduğunu iddia eden SP lideri Karamollaoğlu ile GP lideri Davutoğlu'nun imzası var. Bunu kendi taraftarlarına nasıl açıklayacaklar merak ediyorum.

Milletin evi olan Beştepe Külliyesi'ni kapatıp köhne Çankaya Köşkü'ne taşınacaklarmış. Böylece eski Türkiye'ye dönüş projesi tamamlanmış olacak sanırım.

Ülkeyi yönetmek gibi bir dertlerinin olmadığı çok açık. Aslında Türkiye diye bir meseleleri de yok. Bunların tek derdi, kendi koltuklarını garantiye alıp ülkenin anahtarını küresel efendilerine teslim etmek. Bu metin ülkeye kargaşa ve kaostan başka bir şey getirmez. Benim çıkardığım sonuç bu. Eğer başka sonuç çıkaran varsa buyursun gelsin.