Bu akşam saat 20.00'de ATV stüdyolarında "Türkiye Tek Yürek" adı altında tarihi bir bağış kampanyası başlatılacak. 8 ulusal kanal logolarını kaldırarak deprem mağdurları için el ele verecek. Nihat Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya kadar TV kanallarının ekran yüzleri moderatörlük yapacak. Birçok ünlü isim telefonlara cevap verecek. İsteyen TV kanalı da bu özel yayını kendi platformunda yayınlayabilecek.

Dünkü yazımda biraz bahsetmiştim. 33 bin bina yıkıldı ya da yıkılacak. 6 bin bina orta, 60 bin bina ise az hasarlı. Nereden bakarsanız bakın acil olarak 40 bin yeni binaya ihtiyacımız var. Hiçbir ülke ekonomisi bu ağır yükü kaldıramaz. Pandemiden sonra oluşan ekonomik kriz ve küresel enflasyon canavarıyla mücadele eden ülkemiz şimdi asrın deprem felaketiyle karşı karşıya. Bu akşamki "Türkiye Tek Yürek" kampanyasından çok ümitliyim. Milletimize yakışan, dünya tarihine geçecek bir bağışın toplanacağını ümit ediyorum.

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DENİZ BAYKAL'I DA UĞURLADIK

Türkiye siyaset tarihinden bir Deniz Baykal geçti. Baykal dün TBMM'de düzenlenen resmi bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. İlkeli bir devlet adamı olarak adını yakın tarihe yazdırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün yoğunluğuna rağmen ayağının tozuyla cenaze namazına yetişerek vefasını gösterdi. Önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan, Deniz Baykal'a kaset kumpası kuranlarla ve onu sırtından hançerleyenlerle tokalaşmadı.

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GERİDE YÜREK YAKAN HATIRALAR KALDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şubat ayı sonunda inşaat faaliyetlerine başlayacaklarını açıkladı. Bir yandan da deprem bölgesinden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Geçmiş depremlerde, göçük altında en fazla 187 saat kalındığını duymuştuk. 200 saati geçmesine rağmen hâlâ mucizelerle karşılaşmamız bizi ayakta tutuyor. Bugünler de geçecek.

Devletimizin tüm yaraları saracak güçte olduğunu biliyoruz. Ama 10 bin yıllık tarihi olan şehirlerin, içine sevdiklerimizi de alarak gözlerimizin önünde yıkılıp gitmesini unutmamız çok zor olacak. Kimbilir o enkaz yığınlarının altında ne hikâyeler, ne hatıralar kaldı. Milletçe çok üzgünüz ama ayağa kalkacağız. Şimdi yaşadıklarımızdan ders alma ve yaraları sarma zamanı. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın.

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ABD'DE ÇEVRE FELAKETİ VE UFO'LAR!

ABD'nin Ohio eyaletinde kimyasal yük taşıyan trenin kaza yapması sonucu büyük bir çevre felaketi yaşandı. Deniz canlıları ölürken şehir suları da kullanılamaz hale geldi. Bu konuyu haber yapmaya çalışan gazeteci de gözaltına alındı. Beyaz Saray bu skandalı kapatmaya çalışıyor. ABD yönetiminin gündeminde ise UFO'lar var. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Kirby, tanımlanamayan gök cisimlerinin vurulduğunu, endişelenecek bir durumun olmadığını söyledi. Bu açıklamanın ardından birçok UFO görüntüsü sosyal medyada dolaşıma girdi. ABD yönetimi iki günlük de olsa gündemi değiştirmeyi başardı.