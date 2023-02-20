Asrın felaketini yaşayan Türkiye bir yandan da normalleşmeye çalışıyor. Bugün okullar açılıyor, haftaya da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Güneydoğu'da yaşanan deprem İstanbul'daki okulları da vurdu. İstanbul'da 93 okul binası riskli bulundu ve bunlarda okuyan 52 bin öğrenci ve 2 bin 700 öğretmen başka okullara transfer edildi. Deprem bölgesinde ise eğitim 1 Mart'ta başlayacak. Arkadaş ve dost sohbetlerindeki asıl konu, toplanan yardımların kaç tane ev yapmaya yeteceği ve depremin ekonomi üstündeki etkilerinin ne olacağı. Tabi siyaset kulislerinin asıl konusu da seçimin ne zaman yapılacağı ve altılı masanın aday sorunsalı. Bir yandan da kara propaganda devam ediyor. Türkiye'ye mülteci akını olduğuna dair yalan haberler yayılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar buna cevap verdi: "Bazı fitne fesat yuvaları sınırlardan sığınmacı akını olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olduğu anlaşılmıştır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından ülkemize geçiş var. Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür" dedi. Görüldüğü gibi seçimi kazanmaktan ümidini kesmiş güç odakları, Türkiye'yi kaosa sürüklemek için elinden geleni yapıyor. Mülteci akını yalanı gibi onlarca yalan daha piyasada dolaşıyor. ancak güç odaklarının ıskaladığı bir gerçek var. Türk toplumu darbenin ve algı operasyonlarının her çeşidine maruz kalmış tecrübeli bir toplum. Ve Türk seçmeni biliyor ki batı ülkelerindeki gösterme demokrasilerin aksine burada verilen oylar gerçekten iktidarı değiştiriyor. Avrupa'da ve Amerika'da değişmeyen başbakan veya başkan kalmadığını ama politikaların hep aynı olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerdeki iktidar değişikliklerinin fiili hiçbir sonucu olmuyor. Buna Amerika da dahil. Trump gitti, Biden geldi ne değişti? Biz de ise seçmen asrın en önemli kararını vereceğini ve bunun kendi kaderini belirleyeceğinin farkında. Böyle bir ortamda hızla normalleşmeye çalışıyor ve seçime gidiyoruz. Seçim yaklaştıkça yalanlar katlanarak artacak. Herkes uyanık olmak zorunda.