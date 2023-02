Çarşamba akşamı saatler boyunca ekran başında "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasını izledik. Tarihi bir gecede rekor bir bağış toplandı. Türkiye'den Azerbaycan'a tam 213 TV kanalı ve 562 radyo bu tarihi yardım programını canlı yayınladı. CHP medyası ise bu tarihi günü görmezden geldi.

Yayının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan arayıp, "Kabine toplantısında 135 milyon liralık yardım topladık" dedi ve ekledi: "Amacımız bir yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir." Turkuvaz Medya da kampanyaya 700 milyon liralık bir bağışla destek verdi.

Toplam bağış 115 milyar, toplam SMS ise 9 milyon olarak açıklandı. Bu rakamı kimse beklemiyordu.

Bir de küçük not: Özel sektörden çok büyük destek geldi. Ancak bazı özel bankalar ve holdinglerden ses çıkmadı. Ben onların ön plana çıkmak istemediklerini, mutlaka yardımlarını ilgili yerlere ulaştırdıklarını düşünüyorum. Yoksa asrın felaketiyle karşı karşıya olduğumuz bugünlerde, o holdingleri büyüten bu toprağın insanlarını yalnız bırakacaklarına asla inanmak istemem. Umarım beni yanıltmıyorlardır.



REKOR BAĞIŞTAN RAHATSIZ OLANLAR

Türkiye tek yürek olmuş depremzedeler için tarihi bir kampanyaya imza atarken sosyal medyadaki "organize kötülük" yine sahneye çıktı. Gece boyunca yardım kampanyasını itibarsızlaştırmaya çalıştılar.

Önce Merkez Bankası'nın yaptığı bağışa kafayı taktılar. Merkez Bankası yetkilileri, açıklanan bağışın 2022 yılı bilançosu kârından yapılacağını açıkladı.

Bu yetmedi, şirketlerin bağışlarının vergiden düşüleceği iddia edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı bu iddiayı yalanlayıp, "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülecektir" açıklamasını yaptı.

Sürekli bilgi kirliliğini yayarak insanların yardımlaşma duygularını yok etmeye çalıştılar ama rekor bağışın gelmesini engelleyemediler.



FATİH ALTAYLI'NIN HAZIMSIZLIĞI

Kampanyaya telefonla katılan eski Başbakan Tansu Çiller ise yayın esnasında bağlantı kesilmesi nedeniyle 1 milyon liralık bağışını açıklayamadı.

Çiller'e takıntılı bazı gazeteciler de hemen devreye girerek bir linç kampanyası başlattı. Bunların arasında Çiller'in 28 Şubat dönemindeki dik duruşunu hazmedemeyen, darbecilerin tetikçiliğini yapan apoletli gazeteciler vardı.

28 Şubat döneminin sembol isimlerinden Fatih Altaylı da sosyal medyadan Tansu Çiller'i hedef aldı. Candaş Tolga Işık da bu koroya katıldı. Daha sonra canlı yayında Tansu Çiller'in 1 milyon lira yardım yaptığı açıklansa da sosyal medya tetikçileri özür dilemedi.

Sonuç olarak rekor bağış kampanyası hem birlik ve beraberlik ruhu hem de depremzedelerin yaralarının sarılması açısından önemli bir başlangıç oldu. "Biz bu işin üstesinden geliriz" inancı toplumun geneline yayıldı. Daha önümüzde uzun bir yolumuz var. Allah yardımcımız olsun.