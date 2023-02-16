Biliyorum, seçimleri konuşmanın yeri ve zamanı değil. Acımız çok taze ve enkaz altından hâlâ müjdeli haberler geliyor. Ama bazı köşe yazarları bu tartışmayı çoktan başlattı. Sosyal medyada depremin ilk gününden beri bu konu tartışılıyor.

Türkiye düşmanları, koro halinde seçim tarihinin belirsiz olduğunu iddia ediyor. Amaçları Türkiye'nin artık yönetilemeyen bir kaos ülkesi olduğu yalanını dünyaya yaymak. Koronun başında da FETÖ'cüler var.

Ben depremin ilk gününden bu yana söylüyorum. Evet içimiz yanıyor ama biz bu yangının içinden güçlenerek çıkacağız. Eksiklerimiz, hatalarımız ve zaaflarımız olabilir. Bunun özeleştirisini yapacağız. Ama kendimize haksızlık da etmeyelim. Bir afet yönetiminin nasıl olduğunu dünyaya gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz.

Gelelim seçim konusuna... Eğer Yüksek Seçim Kurulu açısından bir sorun yoksa seçimler bir gün bile ertelenmemelidir. Türkiye 18 Haziran'da bu seçimleri yapabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında "Kaybedecek tek bir dakikamız bile yoktur" demişti. Aynı görüşteyim. Seçim tartışmalarıyla kaybedecek vaktimiz yok. Seçimler zamanında yapılsın. Eğer muhalefet seçim tarihiyle oynamaya çok istekli ise yerel seçimler 9 ay geriye çekilsin. 18 Haziran'da yerel ve genel seçimleri birlikte yapalım. Üst üste seçimlerle kaybedeceğimiz enerjimizi Türkiye'yi ayağa kaldırmak için harcayalım.



ARINÇ'IN DEDİĞİNİN TERSİ YAPILMALI

Son yıllarda AK Parti'nin ve Türkiye'nin iyiliği için tek bir söz söylemeyen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan geçen gün sürpriz bir çıkış geldi. Arınç, deprem nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısı yaptı ve ekledi: "Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz."

Muhalefet bu sürpriz çıkışa şaşırmamış görünüyor. Bazı AK Partililer de Arınç'ı takdir etmiş. Ben tam tersini düşünüyorum. AK Partililer, Arınç'ın bu çağrısına çok temkinli yaklaşmalı. Eğer iktidarın lehine olacağını düşünseydi asla böyle bir çağrıda bulunmazdı. Arınç, "Ertelensin" diyorsa tam tersinin yapılması en doğrusu olacaktır.



MUHALEFETE ZAMAN KAZANDIRIR

Seçimlerin ertelenmesi Türkiye'ye zaman ve enerji kaybettirmekten başka bir işe yaramaz. AK Parti'nin de bunu isteyeceğini zannetmiyorum. Peki ertelenme kimin işine yarar? Tartışmasız 6'lı Masa'nın işine yarar. Bildiğiniz gibi muhalefet 12 kez bir araya gelmiş ve cumhurbaşkanı adayı konusunda bir mutabakat sağlayamamıştı. Dahası, aday meselesi tam bir kördüğüm haline gelmiş, "çoklu aday" formülleri masaya yatırılmıştı. İşte böyle bir ortamda seçimlerin ertelenmesi söylentileri 6'lı Masa'ya can suyu olur.

Masanın egosu tavan yapmış ayakları bu vesileyle biraz zaman kazanır. "İstemem ama yan cebime koy" şeklinde açıklamalar yapan muhalefet liderlerinin ertelemeye dünden razı olduğunu düşünüyorum. Zaten Meral Akşener, depremin ilk günlerinde gazeteci Murat Yetkin'e yaptığı açıklamada seçimlerin 14 Mayıs'a yetişmeyeceğini açıklamıştı. "6'lı Masa aday bulamadı" diye seçimin ertelenmesini doğru bulmuyorum.