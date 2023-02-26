Yüzyılın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli iki deprem, binaların yanında siyaseti de vurdu. Depremin ilk iki günü insanlar can derdine düşmüşken ve devletin bütün kurumları enkaz altından depremzedeleri kurtarmaya çalışırken, Altılı Masa ve elemanları sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi etrafı kışkırtmak için ellerinden geleni yaptılar.

Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp "karanlık" videolar çekti. Altılı Masa'nın küsurattan oluşan partileri ipe sapa gelmez eleştirilerle moral bozmaya çalıştılar. Sessizliğini korumaya çalışan masanın İyi Parti ayağı da sonunda patladı. Meral Akşener, Tayyip Erdoğan'ı ve iktidarı eleştirirmiş gibi yapsa da aslında Kılıçdaroğlu ve CHP'yi yerden yere vurdu. CHP'li yetkililerden de cevaplar gecikmedi.



HÂLÂ SEÇİME HAZIR DEĞİLLER

Geldiğimiz noktada deprem felaketinin sadece binaları değil Altılı Masa'yı devirdiği de görülüyor. Bu saatten sonra eğer Kılıçdaroğlu ile Akşener anlaşırsa, bu ancak çok daha yukarılardan gelen bir talimatla olabilir. İktidar yarışı olmasa bile Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında kıyasıya bir ana muhalefet olma mücadelesi var

Yaşanan bu gelişmeler çerçevesinde, iktidarın açıklamalarına bakacak olursak seçim muhtemelen 14 Mayıs veya en geç 18 Haziran'da yapılacak. Zamanında yapılacak seçimlere Kılıçdaroğlu'nun baskın seçim imasında bulunması ise aslında seçime hiç hazırlıklı olmadıklarının ve anlaşamadıklarının işareti.



TÜRKİYE'Yİ KİM İNŞA EDECEK?

Bu tablo içersinde seçime girecek adaylar benim tahminime göre şöyle olacak: Cumhur İttifakı'nın adayının Tayyip Erdoğan olduğu zaten yıllardır belli. Altılı Masa'nın adayı olmak için Kılıçdaroğlu elinden geleni yapıyor, fakat bunu becerecek gibi de durmuyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, CHP'nin adayı olacak.

Akşener ile ana-oğul ilişkisine giren Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti'nin adayı olması çok muhtemel. Yani asıl yarış Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında geçecek. İki siyasetçinin de soyadlarını mahkeme kararıyla değiştirip "oğlu" ile biten yeni soyadları almaları ise kaderin bir cilvesi olsa gerek.

HDP muhtemelen Ertuğrul Kürkçü'yü aday gösterecek. Gerekli imzayı toplayabilirlerse Muharrem İnce ile Fatih Erbakan da cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacaklar. Bu arada Fatih Erbakan'ın oyunun, Altılı Masa'nın 4 elemanının oyunun toplamından daha fazla olduğu söyleniyor. Yani AK Parti'den kaçan oyları toplamakla görevlendirilen Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu, kendilerine verilen görevi yerine getirememiş durumdalar. AK Parti'den oy kaçmadığı gibi giden bir oy varsa bile bunlara gitmiyor

Yaptıkları deprem provokasyonları hepsinin eline yüzüne bulaştı. Yani seçimin adayları da asıl konusu da şekillendi. Sizce Türkiye'yi kim yeniden inşa edecek? Birbirlerinin kuyusunu kazmaya çalışan, yapılan her kalkınma hamlesine karşı çıkan "istemezük"çü muhalefet mi yoksa "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla ülkemizi dünyanın en güçlü ilk 10 ülkesi arasına sokmayı hedefleyen AK Parti ve Cumhur İttifakı mı?..