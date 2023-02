Deprem felaketiyle sarsıldığımız şu günlerde çok üzücü bir daha haber aldık. Türkiye'nin önemli düşünce adamı Can Paker'i kaybettik. Benim kayınbiraderim ve dostum olmasının yanı sıra bana farklı bir dünya sundu yaşamı boyunca.

Evet, Türkiye önemli bir değerini yitirdi. Can, High School'dan sonra Robert Kolej'de temel eğitimini tamamladı. Berlin'deki Teknik Üniversite'de çağın en ileri teknolojilerini yakından tanıma imkânı buldu. Almanya'da makine mühendisi diplomasını aldıktan sonra ülkesine döndü. Teknik bir eğitim almasına rağmen ülkesinin meselelerinden ve sosyal konulardan hiç uzak kalmadı. Sürekli kendini geliştirme gayreti içerisinde olan Can Paker, yıllar sonra ABD'de işletme doktorası yaptı.

Bir atölye şefi olarak girdiği dev Alman firması Henkel'in genel müdürü oldu. Bu firma Can'ın yönetiminde Türkiye'de altın yıllarını yaşadı. Can Paker, dünya çapında bir yönetici olurken çalıştığı firma da dünyanın en büyükleri arasına girdi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ACIMIZI PAYLAŞTI

Can, siyasetle ve ülke meseleleriyle de hiç ilişkisini kesmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok yakın çalışarak sivil toplum faaliyetlerinde bulundu. Ülkenin meseleleri onun için her zaman birinci sırada oldu. Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesi için çok önemli çalışmalara imza attı.

Can Paker'in vefat haberini aldığım sıralarda telefonum çaldı. Arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Sağolsun ailemizle acımızı paylaştı.

Can ile 55 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Çocuklarımız birlikte büyüdüler. Dünyanın her yerini birlikte gezdik. Tanımadığımız insan kalmadı. Evi sadece yakınlarına değil herkese açıktı.

Onu çok arayacağız. Dilerim Türkiye'de Can Paker'ler eksik olmasın. Bu sadece benim değil, Türkiye'nin ihtiyacıdır.

Pazar günü (yarın) öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nden Can'ı uğurlayacağız. Mekânı cennet olsun...