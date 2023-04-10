Türkiye aylardır bu günü bekliyordu. Milletvekili aday listeleri açıklandı. Öncelikle şu detayın altını çizelim. Cumhur İttifakı kanadında bir liste krizi ya da küskünler dikkat çekmiyor. Özellikle AK Parti'de bir değişim ve yenilenme çabası öne çıkıyor. 2 isim dışında bakanlar milletvekili listelerinde yerini buldu. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden önce açıklayacağı yeni kabineye çevrilmiş durumda. Milletvekillerinin yüzde 70'inin değiştiğini görüyoruz. Genç, kadın adaylar, yerel aktörler ön planda. 3 dönem kuralından da taviz verilmemiş. Recep Tayyip Erdoğan tamamen seçim kazanmaya odaklı bir liste hazırlamış. Tüm adayların bir misyonu var. Bu isim nereden çıktı diyebileceğiniz tek bir aday yok. Ancak muhalefet için aynı şeyi söylemek mümkün değil.



7'Lİ MASADA MEYDAN MUHAREBESİ

CHP'nin hesap uzmanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına yaptığı liste hesabı tutmadı. Cumartesi gecesi İYİ Parti ve CHP genel merkezi koridorlarında saatler süren şiddetli tartışmalar yaşandı. Tamamının oyu bir milletvekili bile çıkarmaya yetmeyecek 4 parti, CHP listelerinin en güzel yerinden girmeyi başardı. Bu durum CHP tabanında bir küskünler ordusu oluşturdu. Büyük umutlarla parti kuran Babacan ve Davutoğlu, son dakikada CHP saflarına katılarak büyük şaşkınlık yarattı. AK Parti'de Erdoğan'ın karizmasının gölgesinde siyaset yapmanın konforunu yaşayan Babacan ve Davutoğlu, siyasetin gerçekleri ile yüzleşince bu kez Kılıçdaroğlu'na sığındı. Türkiye siyasetindeki kağıttan kaplanlar listesinde yerini aldı.

CHP'de liste dışı kalanlar ise öfkeli. Listelerde en büyük öfke eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e. CHP'liler dünden beri "FETÖ'nün Adalet Bakanı, TSK'ya kumpas davalarının mimarı Sadullah Ergin'in listelerimizde ne işi var" diyerek sosyal medyada kıyameti kopardı. Gece boyunca tartışmalar bitmedi. Listeler dün saat 14'te YSK'ya verilmesi ile birlikte bu kez sosyal medyada CHP'liler arasında bir meydan muharebesi yaşandı. Bu savaş seçim gecesine kadar sürecek gibi görünüyor.



İYİ PARTİ'DE DEPREM BİTMİYOR

Türk siyasetinde dondurma gibi hızla eriyen siyasi partiler vardır. Meral Akşener'in İyi Parti'si de bunlardan biri. Partide her gün yeni bir deprem yaşanıyor. Listeler şekillenir şekillenmez Meral Akşener'in danışmanı Aytun Çıray milletvekili adaylığından çekildi. Bunu yaparken partisinin baraj altında kaldığını da itiraf etti. Meral Akşener, PKK ile aynı Cumhurbaşkanı adayını desteklemeyi topluma bir şekilde kabul ettirebileceğini düşünmüştü. Ama çok yanıldı. Bu yanılgı İyi Parti'yi bitirirken Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni patlattı. CHP'dan kaçan ulusalcı ve Atatürkçü oylar hızla Memleket Partisi'ne akıyor. Özetle 7'li koalisyon masasının neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Muhalif cephede sular durulacak gibi görünmüyor. Bu hamur daha çok su kaldırır. Önümüzdeki bir ay sanırım bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz.