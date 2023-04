Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesi için bugün son gün. Hangi partilerin veya kimlerin hangi ittifakı destekleyecekleri de yavaş yavaş netleşiyor.

Altılı Masa'nın toplam oyu yüzde 1 etmeyen dört partisi CHP listelerinden seçime girecekler. Yani muhafazakâr olarak tabir edilen Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu'nun tespit ettiği adaylar, CHP seçmeninden oy isteyecekler. Bakalım seçmen bunları nasıl karşılayacak?

Bunun yanında en garibime giden, cumhurbaşkanı adaylığı için 1000 imzayı zor toplayan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek oldu.

Turgut Özal'ın ömrü CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçmişken, Tayyip Erdoğan'ın tuttuğu çizginin Özal'ın devamı olduğu gayet net ortadayken ve Özal'ın başlattığı bütün kalkınma hamlelerini Tayyip Erdoğan fazlasıyla bitirmişken, Ahmet Özal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek sahiden komik oldu. Eminim en yakınları bile şaşırmıştır.



DSP MİLLİ DURUŞ SERGİLEDİ

Diğer yandan Demokratik Sol Parti'nin, yani Ecevit'in partisinin Cumhur İttifakı'na verdiği destek muhalefetin eleştiri konusu oldu. "Yıllarca Ecevit'i yerden yere vurdunuz, şimdi sahip çıkıyorsunuz" diyorlar.

Halbuki burada mevzubahis Ecevit'in performansı veya başarısı değil "yerli olması"dır. Zaten Demokratik Sol Parti, Ecevit'in vefatının ardından her türlü milli konuda tavrını devletin menfaatinden yana koymuş bir partidir.

Nitekim DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da yaptığı açıklamada, "Uluslararası ilişkilerin en ince detaylarına kadar vâkıf olmuş ve badireli süreci en az tehlikeyle bertaraf edebilecek bilgi birikimine sahip bir cumhurbaşkanının yeniden işbaşında olması gerektiğine inandığımız için Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs seçimlerinde destekleme kararı aldık. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" diyerek bu milli duruşunu ortaya koymuştur.



SEÇMEN DOĞRU KARARI VERECEK

Siyasi kulislerde konuşulan bir konu daha var, o da CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın AK Parti listesinden aday olacağı.

Aslı Baykal aday olsun veya olmasın, babasına komplo kuranlarla zaten mücadele ediyor. Zaten Aslı Baykal da CHP'den istifa ederken milliliğe vurgu yaparak "CHP gayri milli bir pozisyona geldi" demişti.

Seçim yaklaştıkça, adaylar ve listeler şekillendikçe bu seçimin "yerliler" ile "küreselciler" arasında olacağı da iyice ortaya çıkıyor.

Bu sebeple küresel çetenin terör örgütleri olan PKK ile FETÖ'cülerin Altılı Masa'ya verdikleri desteğin götürüsü, getirisinden fazla oluyor.

Türkiye'de seçmen her seçimde en doğru karar vermiştir, bu seçimde de öyle olacaktır.