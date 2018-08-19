AK Parti 6'ncı Olağan Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi bundan sonra Türkiye'de hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.

ABD'nin 2013'ten bu yana devam eden ve son haftalarda histerik bir aşamaya varan planlı saldırılarının nedeni AK Partili yeni Türkiye'nin 'vaziyeti idare' dönemini geride bırakıp artık 'idareye vaziyet' etmesinden kaynaklanıyor.

Şimdiye kadar Türkiye dâhil İslam dünyasının siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki kurumları ABD ile Avrupa'nın dış müdahaleleri sonucunda adeta kötürüm hale gelmişti.

1882'den beri Mısır'ı elinde bulunduran İngiltere I. Dünya Savaşı'ndan sonra bugünkü Irak, Ürdün, Filistin, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'ı kapsayan ülkelere el koydu, Fransa da Kuzey Afrika'nın büyük bölümüyle Lübnan ve Suriye'yi kontrol altına aldı.

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