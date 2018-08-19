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BERCAN TUTAR
19 Ağustos 2018, Pazar BERCAN TUTAR

Artık ABD’nin korkulu rüyasıyız

6'ncı Olağan Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi bundan sonra Türkiye'de hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.
'nin 2013'ten bu yana devam eden ve son haftalarda histerik bir aşamaya varan planlı saldırılarının nedeni AK Partili yeni 'nin 'vaziyeti idare' dönemini geride bıp artık 'idareye vaziyet' etmesinden kaynaklanıyor.
Şimdiye kadar Türkiye dâhil İslam dünyasının siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki kurumları ABD ile Avrupa'nın dış müdahaleleri sonucunda adeta kötürüm hale gelmişti.
1882'den beri Mısır'ı elinde bulunduran İngiltere I. Dünya Savaşı'ndan sonra bugünkü Irak, Ürdün, Filistin, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'ı kapsayan ülkelere el koydu, Fransa da Kuzey Afrika'nın büyük bölümüyle Lübnan ve Suriye'yi kontrol altına aldı.

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II. Dünya Savaşı'ndan sonra ise ve 'nın yerine ABD geçti.
1949'da Suriye'de CIA'nın desteğiyle gerçekleşen ilk askeri darbenin ardından 1953'te de yine bir operasyonu sonucu İran Başbakanı Muhammed Musaddık devrildi.
Böylece ABD'nin 'da temel stratejisi olan darbeci ve işgalci kirli politikası başlamış oldu.
Bu kanlı tezgâhın son örnekleri Irak lideri Saddam'ın 2006'da asılması, Libya lideri Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesi, halkın oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı Mursi'nin 2013'te iktidardan indirilmesi ile Afganistan, Lübnan, Suriye ve Yemen'de devreye sokulan iç savaşlardır.
Neredeyse 70 yıldır ABD ile Avrupalı müttefikleri, kontrol edemedikleri hükümetleri ya dışarıdan müdahale ve işgallerle ya da içeriden sokak hareketleri ve askeri darbelerle alaşağı etti.
Bir asırdır demokratik kurumların işleyişini baltalayıp var güçleriyle kronikleşen iç savaşlara odun taşıdılar.
Cezayir, Filistin, Mısır, Türkiye ve diğer ülkelerdeki seçim sonuçlarını kabullenmediler.
Sayın Erdoğan gibi defalarca sandıktan zaferle çıkmış bir lideri eli kanlı Esad ve Sisi'lerle bir tuttular.
Kirli emelleri için DEAŞ, El Kaide, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerini kurup beslediler.
Böylece Fas'tan Basra Körfezi'ne Nijerya'dan Afganistan'a uzanan İslam coğrafyasını kelimenin tam anlamıyla başarısız devletler çöplüğüne ve ölüm tarlalarına çevirdiler.
Boyun eğmeyen liderleri ise ya Erbakan, Mursi, Musaddık veya Allende gibi darbeyle devirdiler. Ya Menderes, Kaddafi, Saddam ve Kongolu lider Lumumba gibi öldürdüler. Ya Chavez veya Özal gibi 'doğal yollarla' tasfiye ettiler. Ya da Castro gibi ehlileştirdiler.
Bu bağlamda şu ana kadar bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı alt edemediler.
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Ortadoğu'ya yönelik ABD menşeli bu vahşeti deşifre edebilen ülke sadece Türkiye oldu.
Başkan Erdoğan ve AK Parti liderliğindeki Türkiye, İslam dünyasının makûs talihini yenerek emperyalist senaryoları alt üst etti.
Dolayısıyla prangalarını parçalayan Türkiye, İslam dünyasının da ilham kaynağı haline geldi.
Kurduğu vesayet ve sömürü düzeni kökten sarsılan ABD'nin işte bu yüzden stratejik hedefinde yer alıyoruz.
Ama artık yetti.
15 Temmuz destanını yazan Türkiye için yeni bir yüzyıl başlıyor.
Ve bundan sonra korkunun ecele bir faydası olmayacak.
Zira kim ne derse desin Yankeelerin terör imparatorluğunun çöküşü Türkiye'nin eliyle olacak.

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