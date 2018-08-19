AK Parti 6'ncı Olağan Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi bundan sonra Türkiye'de hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.***II. Dünya Savaşı'ndan sonra
ABD'nin 2013'ten bu yana devam eden ve son haftalarda histerik bir aşamaya varan planlı saldırılarının nedeni AK Partili yeni Türkiye'nin 'vaziyeti idare' dönemini geride bırakıp artık 'idareye vaziyet' etmesinden kaynaklanıyor.
Şimdiye kadar Türkiye dâhil İslam dünyasının siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki kurumları ABD ile Avrupa'nın dış müdahaleleri sonucunda adeta kötürüm hale gelmişti.
1882'den beri Mısır'ı elinde bulunduran İngiltere I. Dünya Savaşı'ndan sonra bugünkü Irak, Ürdün, Filistin, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'ı kapsayan ülkelere el koydu, Fransa da Kuzey Afrika'nın büyük bölümüyle Lübnan ve Suriye'yi kontrol altına aldı.
ise İngiltere
ve Fransa
'nın yerine ABD geçti. 1949'da Suriye'de CIA'nın desteğiyle gerçekleşen ilk askeri darbenin
ardından 1953'te de
yine bir CIA
operasyonu
sonucu İran Başbakanı Muhammed Musaddık devrildi.
Böylece ABD'nin Ortadoğu
'da temel stratejisi olan darbeci ve işgalci kirli politikası
başlamış oldu.
Bu kanlı tezgâhın son örnekleri Irak lideri Saddam'ın 2006'da asılması
, Libya lideri Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesi
, halkın oyuyla seçilen Mısır
Cumhurbaşkanı Mursi'nin 2013'te iktidardan indirilmesi
ile Afganistan, Lübnan, Suriye ve Yemen'de
devreye sokulan iç savaşlardır.
Neredeyse 70 yıldır ABD ile Avrupalı müttefikleri, kontrol edemedikleri hükümetleri ya dışarıdan müdahale ve işgallerle ya da içeriden sokak hareketleri ve askeri darbelerle
alaşağı etti.
Bir asırdır demokratik kurumların işleyişini baltalayıp var güçleriyle kronikleşen iç savaşlara odun taşıdılar. Cezayir, Filistin, Mısır, Türkiye
ve diğer ülkelerdeki seçim sonuçlarını kabullenmediler.
Sayın Erdoğan gibi defalarca sandıktan zaferle çıkmış bir lideri eli kanlı Esad ve Sisi'lerle
bir tuttular.
Kirli emelleri için DEAŞ, El Kaide, PKK ve FETÖ
gibi terör örgütlerini kurup
beslediler.
Böylece Fas'tan Basra Körfezi'ne Nijerya'dan Afganistan'a
uzanan İslam
coğrafyasını kelimenin tam anlamıyla başarısız devletler çöplüğüne ve ölüm tarlalarına
çevirdiler.
Boyun eğmeyen liderleri ise ya Erbakan, Mursi, Musaddık veya Allende gibi darbeyle devirdiler.
Ya Menderes, Kaddafi, Saddam ve Kongolu lider Lumumba gibi öldürdüler.
Ya Chavez veya Özal
gibi 'doğal yollarla'
tasfiye ettiler. Ya da Castro gibi
ehlileştirdiler.
Bu bağlamda şu ana kadar bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı alt edemediler.***
Ortadoğu'ya yönelik ABD menşeli
bu vahşeti deşifre edebilen ülke sadece Türkiye oldu.
Başkan Erdoğan ve AK Parti liderliğindeki Türkiye, İslam dünyasının makûs talihini yenerek
emperyalist senaryoları alt üst etti.
Dolayısıyla prangalarını parçalayan Türkiye, İslam dünyasının da ilham kaynağı
haline geldi.
Kurduğu vesayet ve sömürü düzeni kökten sarsılan ABD'nin işte bu yüzden stratejik hedefinde
yer alıyoruz.
Ama artık yetti. 15 Temmuz destanını yazan Türkiye için yeni bir yüzyıl başlıyor.
Ve bundan sonra korkunun ecele bir faydası olmayacak.
Zira kim ne derse desin Yankeelerin terör imparatorluğunun çöküşü
Türkiye'nin eliyle olacak.