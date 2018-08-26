Uluslararası ilişkilerdeki belirsizlik hızla ortadan kalkmaya ve küresel cephede saflar netleşmeye başladı.

Türkiye, Rusya, Çin, İran ve Almanya'dan oluşan ABD karşıtı blok her geçen gün daha çok ete kemiğe bürünüyor.

Bu yeni dünyanın mimarının trajik bir şekilde ABD Başkanı Donald Trump olduğunda ise hemen herkes hemfikir.

Zaten Batılı başkentlerde bu konuyla ilgili daha şimdiden geniş kapsamlı bir literatür oluştu bile.

Nitekim "Trump'ın izlediği agresif politikalarla yeni küresel sistemin doğuşuna yol açan kişi olduğu" yönündeki bir soruya ABD'nin eski dışişleri bakanlarından Henry Kissinger, "Bu ironik olurdu. Ama imkânsız da değil" diye yanıt vermiş. ABD'nin ters tepen Çin açılımının babası sayılan Kissinger'a bu sorunun yöneltilmesi boşuna değil.

Çünkü diplomaside "Kissinger'ın kabusu" denilen Washington karşıtı ittifak artık bir realite.

Bir yanda ABD diğer yanda ise Rusya, Çin, Avrupa, İran ve Türkiye'den oluşan yeni bir küresel cephe var.

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