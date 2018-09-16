Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin, yarın Soçi'de Suriye'nin geleceğini belirleyecek önemdeki başlıklardan biri olan İdlib krizini ele alacak. Hemen söyleyelim ki iki liderin de ana hedefi Suriye'nin ABD tarafından ikinci bir Irak'a dönüştürülmemesi.

Bu nedenle askeri seçenekler yerine siyasi çözümün öne çıkacağı görüşmede Esed rejiminin Hama, Halep ve Lazkiye'den İdlib'e üç koldan düzenlemeyi planladığı saldırının bir insani trajediye yol açmasını önleyecek ikili bir mekanizmanın devreye sokulması bekleniyor.

Rus medyasındaki analizlere göre, iki hafta içinde başlayabileceği belirtilen operasyondan önce açılacak insani koridorlarla sivillerin Türkiye'nin kontrolünde kurulacak tampon bölgeye aktarılması planlanıyor.

Yine Türkiye'nin oluşturacağı tampon bölgenin statüsü ve yüzölçümü ile ilgili istişarelerin de Soçi'de netlik kazanması bekleniyor. Ayrıca masadaki en güçlü seçeneklerden biri de radikal Tahrir üş Şam örgütünden boşalan yerlere Türkiye denetimindeki ılımlı güçlerin yerleştirilmesi.

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Dolayısıyla, üç asır sonra yeniden yakınlaşankonumundaki Suriye'de devreye giren yeni işbirliği stratejisi, eğer olağanüstüolmazsa İdlib testinden de başarıyla geçeceğe benziyor.Ankara ve Moskova'nın İdlib'deki düğümü, Soğuk Savaş döneminin ıskartaya çıkmış beşinci kol faaliyetleriyle dünyaya yeniden hiza vermeye çalışandaha da derinleştirecektir.Zira Suriye'de şimdiye kadar devam edenABD'nin 17 yıl önce 11 Eylül saldırılarından sonra bütün İslam dünyasına yönelik devreye soktuğu ve kökeni Batı sömürgeciliğine kadar uzananÇünkü Avrupa ve ABD'nin dünyaya yönelik siyasetinin temelidayanıyor. Nitekim, 4 Mayıs 1898'de daha, emperyalizmin 'aşağı ırkları' tarihten silerek uygarlığa hizmet ettiği düşüncesinden hareketle,diye ikiye ayırmıştı. Bu zihniyetle malul Batılı dünya önceardındanve son olarakŞimdi deişgal, iç savaş, terör ve kaosstratejisiyle parçalayarak yenidendizayn etmeye çalışıyorlar. Filistin, Afganistan, Irak, Yemen, Lübnan, Mısır ve son olarak Suriye bu emperyal barbarlığın birer simgesidir.Fakatemperyal güçlerinİdlib üzerindenprojesini sekteyeuğratıyor.Özellikle Beştepe ve Kremlin'in stratejik işbirliğiBu anlamdahem İdlib hem Suriyehem bölgemiz hem de dünyaiçinişaret ediyor.