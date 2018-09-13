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BERCAN TUTAR
13 Eylül 2018, Perşembe BERCAN TUTAR

İdlib’deki kirli işbirliği

Dünya kamuoyu 'terör devletleri'nin son kurban olarak seçtikleri 'nin kentindeki sivillere yönelik olası bir soykırım saldırısının hazırlıklarını büyük çaresizlik içinde seyrediyor.
Bosna'da olduğu gibi 'geliyorum' diyen kitlesel kıyıma karşı herkes utanç verici bir pasiflik içinde.
Türkiye dışında çaba gösteren bir ülke yok.
Yaklaşan insani felaketin en büyük sorumlularından sayılan Rusya ve ABD'nin suç ortaklığı ise vicdanları sızlatıyor.
Rus donanması ve ABD gemileri Suriye kıyılarında adeta kol kola.
Katliam için sinsi planlarla meşguller.
ABD'li askerler terör örgütü YPG'nin denetimindeki bölgelerde katliam tatbikatları yapıyor.
Rus ve Amerikalı yetkililer her türlü istihbaratta 'al takke ver külah' halinde.
Suriye semalarında uçan kuşu bile birbirlerine haber veriyorlar, içleri rahat.
Çünkü eli kulağındaki bu tasarlanmış trajediye dair bahaneleri çoktan hazır.
Daha şimdiden "Müslümanların birbiriyle savaşı" diye lanse ediyorlar barbar tezgâhlarını.
Tıpkı Afrika'daki sömürgecilerin vahşetlerini "siyahın siyaha şiddeti", Asya'daki modern Haçlıların vandallıklarını "etnik/dini çatışmalar" ve Latin Amerika'daki emperyalistlerin sistematik terörlerini ise "siyasal ve sosyal kaos" diye pazarlamaları gibi.

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Beş imtiyazlı devletin jeo-politik aygıtına dönüşen BM'de üst düzey diplomatlar bir haftadır sürekli 'diyalog' halinde.
Barışçıl bir çözüm peşinde koştuklarını söylüyorlar.
Oysa asıl amaçları, yamalı bohçayı andıran Suriye'de bir sonraki aşama olan 'siyasi süreçte' daha fazla söz sahibi olabilmek.
ABD, İdlib'deki olası bir soykırım ile Türkiye'yi tek meşru aktör gören ılımlı muhalefeti yok ederek Suriye'nin geleceğinde elini biraz daha güçlendirmenin gayreti içinde.
Bu amaçla Esed'e taşeronu YPG ile birlikte İdlib'e saldırı teklifinde bulunuyor.
Böylece Cenevre'deki masada terör örgütü 'ye bir sandalye ayrılmasını sağlayacak.
ABD, Rusya, İran ile İsrail gibi İngiltere, Fransa ve Almanya da İdlib krizini kısa ve uzun vadede kazanca dönüştürmenin peşinde.
Bu bağlamda Suriye'deki emperyal tiyatroyu ve soykırım yarışını "İdlib yüzünden bir mini dünya savaşı çıkacak" diye lanse edenlere kanmayın, onlar gerçekleri perdeliyor.
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Unutmayalım ki İdlib'de asıl mücadele Ortadoğu ve Doğu Akdeniz denkleminde ağırlığı giderek artan 'nin nüfuzunu sınırlamaya odaklıdır.
Dolayısıyla İdlib krizi için tam bir turnusol kâğıdı işlevi görecek.
Rusya'nın Türkiye'nin endişelerine yönelik göstereceği hassasiyet şimdiden iki ülke arasındaki ortak vizyonu uzun vadede etkileyecek en önemli faktöre dönüşmüş durumda.
Burada müttefikliği test edilen Rusya'yı doğrusu zorlu bir sınav bekliyor.
Zira Kremlin'in Beştepe ile inşa ettiği stratejik ilkelere bağlılığı önümüzdeki süreçte hayati önem arz edecek.
Yoksa Rusya da siyasi destek kazanamadığı için devlet terörüne başvuran ABD'nin konumuna düşerek bölgemizde elde ettiği güç tekelini kısa sürede yitirebilir.

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