Dünya kamuoyu 'terör devletleri'nin son kurban olarak seçtikleri Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik olası bir soykırım saldırısının hazırlıklarını büyük çaresizlik içinde seyrediyor.***Beş imtiyazlı devletin jeo-politik aygıtına dönüşen BM'de
Bosna'da olduğu gibi 'geliyorum' diyen kitlesel kıyıma karşı herkes utanç verici bir pasiflik içinde.
Türkiye dışında çaba gösteren bir ülke yok.
Yaklaşan insani felaketin en büyük sorumlularından sayılan Rusya ve ABD'nin suç ortaklığı ise vicdanları sızlatıyor.
Rus donanması ve ABD gemileri Suriye kıyılarında adeta kol kola.
Katliam için sinsi planlarla meşguller.
ABD'li askerler terör örgütü YPG'nin denetimindeki bölgelerde katliam tatbikatları yapıyor.
Rus ve Amerikalı yetkililer her türlü istihbaratta 'al takke ver külah' halinde.
Suriye semalarında uçan kuşu bile birbirlerine haber veriyorlar, içleri rahat.
Çünkü eli kulağındaki bu tasarlanmış trajediye dair bahaneleri çoktan hazır.
Daha şimdiden "Müslümanların birbiriyle savaşı" diye lanse ediyorlar barbar tezgâhlarını.
Tıpkı Afrika'daki sömürgecilerin vahşetlerini "siyahın siyaha şiddeti", Asya'daki modern Haçlıların vandallıklarını "etnik/dini çatışmalar" ve Latin Amerika'daki emperyalistlerin sistematik terörlerini ise "siyasal ve sosyal kaos" diye pazarlamaları gibi.
üst düzey diplomatlar
bir haftadır sürekli
'diyalog' halinde.
Barışçıl bir çözüm peşinde koştuklarını söylüyorlar.
Oysa asıl amaçları, yamalı bohçayı andıran Suriye'de bir sonraki aşama olan 'siyasi süreçte' daha fazla söz sahibi olabilmek
.
ABD, İdlib'deki olası bir soykırım ile Türkiye'yi tek meşru aktör gören
ılımlı muhalefeti yok ederek Suriye'nin geleceğinde
elini biraz daha güçlendirmenin gayreti içinde.
Bu amaçla Esed'e taşeronu YPG ile birlikte İdlib'e saldırı
teklifinde bulunuyor.
Böylece Cenevre'deki masada terör örgütü YPG
'ye bir sandalye ayrılmasını sağlayacak. ABD, Rusya, İran ile İsrail gibi İngiltere, Fransa ve Almanya
da İdlib krizini
kısa ve uzun vadede kazanca
dönüştürmenin peşinde.
Bu bağlamda Suriye'deki emperyal tiyatroyu
ve soykırım yarışını "İdlib yüzünden bir mini dünya savaşı çıkacak
" diye lanse edenlere kanmayın, onlar gerçekleri perdeliyor
.***
Unutmayalım ki İdlib'de asıl mücadele Ortadoğu ve Doğu Akdeniz denkleminde
ağırlığı giderek artan Türkiye
'nin nüfuzunu sınırlamaya
odaklıdır.
Dolayısıyla İdlib krizi Rusya
için tam bir turnusol kâğıdı
işlevi görecek.
Rusya'nın Türkiye'nin endişelerine yönelik göstereceği hassasiyet şimdiden iki ülke arasındaki ortak vizyonu uzun vadede etkileyecek
en önemli faktöre dönüşmüş durumda.
Burada müttefikliği test edilen Rusya'yı doğrusu zorlu bir sınav bekliyor.
Zira Kremlin'in Beştepe
ile inşa ettiği stratejik ilkelere
bağlılığı önümüzdeki süreçte
hayati önem arz edecek.
Yoksa Rusya da siyasi destek kazanamadığı için devlet terörüne başvuran
ABD'nin konumuna düşerek
bölgemizde elde ettiği güç tekelini
kısa sürede yitirebilir.