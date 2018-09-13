Dünya kamuoyu 'terör devletleri'nin son kurban olarak seçtikleri Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik olası bir soykırım saldırısının hazırlıklarını büyük çaresizlik içinde seyrediyor.

Bosna'da olduğu gibi 'geliyorum' diyen kitlesel kıyıma karşı herkes utanç verici bir pasiflik içinde.

Türkiye dışında çaba gösteren bir ülke yok.

Yaklaşan insani felaketin en büyük sorumlularından sayılan Rusya ve ABD'nin suç ortaklığı ise vicdanları sızlatıyor.

Rus donanması ve ABD gemileri Suriye kıyılarında adeta kol kola.

Katliam için sinsi planlarla meşguller.

ABD'li askerler terör örgütü YPG'nin denetimindeki bölgelerde katliam tatbikatları yapıyor.

Rus ve Amerikalı yetkililer her türlü istihbaratta 'al takke ver külah' halinde.

Suriye semalarında uçan kuşu bile birbirlerine haber veriyorlar, içleri rahat.

Çünkü eli kulağındaki bu tasarlanmış trajediye dair bahaneleri çoktan hazır.

Daha şimdiden "Müslümanların birbiriyle savaşı" diye lanse ediyorlar barbar tezgâhlarını.

Tıpkı Afrika'daki sömürgecilerin vahşetlerini "siyahın siyaha şiddeti", Asya'daki modern Haçlıların vandallıklarını "etnik/dini çatışmalar" ve Latin Amerika'daki emperyalistlerin sistematik terörlerini ise "siyasal ve sosyal kaos" diye pazarlamaları gibi.

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