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BERCAN TUTAR
27 Ocak 2019, Pazar BERCAN TUTAR

Caracas’taki kırmızı çizgi

Yeni bir barbarlık çağındayız. Bu barbarlık, yeni dünyaya 1492'de ayak bastıktan kısa süre sonra Kızılderililerin üç önemli uygarlığı olan Maya, Aztek ve İnka'ları tamamen yok eden Batılı sömürgecilerin akıllara durgunluk veren barbarlığıdır.
Avrupalıların Amerika kıtasındaki halklara yönelik soykırım yöntemleri bugün de ABD liderliğinde organize bir şekilde devam ediyor.
Biliyoruz ki Pentagon, 1945'lerden 2000'lere kadar 'Charly Operasyonları' adı altında bütün kirli savaş yöntemleriyle sosyal ve siyasal kontrol tekniklerini Güney Amerika'da tepe tepe uyguladı. Bu anlamda Güney Amerika ülkeleri CIA operasyonlarının birer deneme laboratuvarı haline geldi.
Avrupa ve ABD'nin diğer halklara ve devletlere yönelik devreye soktuğu darbe, terörizm, mafya şiddeti, kolektif işkence, kitlesel infaz, ölüm mangaları, ekonomik ambargo, kıtlık ve toplu sürgünlerle tanımlanan emperyalist vahşet politikasının yeni uygulama sahası dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi Venezuela.

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Aslında ABD'nin Güney Amerika'daki yatırımlarının yüzde 70'ine ev sahipliği yapan petrol devi Venezuela yirmi yıl önce Hugo Chavez'in iktidara gelmesiyle hedef seçildi.
2002'de George W. Bush Chavez'i devirmeye kalktı ama başaramadı. Ardından Barack Obama ekonomik ambargo, açlık ve kıtlıkla ülkeyi dize getirmeye kalktı. Geçen yılın sonundan itibaren de Donald Trump, Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya resmen savaş açtı.
Trump'ın gerekçesi, Mayıs 2018'de yüzde 67 oyla seçilen Maduro'nun 5 Aralık 2018'de Moskova'da Vladimir Putin ile ittifak kurmasıydı.
İki lider Kremlin'deki sıcak görüşmenin ardından dünyaya stratejik ortak olduklarını ilan ederek petrol, maden ve tarım sektörlerinde milyar dolarlık anlaşmalara imza attı.
Bir hafta sonra ise Putin, nükleer kapasiteye sahip iki Rus bombardıman uçağını (Tupolev Tu-160) 10 bin kilometre ötedeki Caracas'a gönderdi. 2025'e kadar iktidarda kalacak olan Maduro'nun 10 Ocak'taki yemin töreninde Rusya, Çin ve Türkiye ile kurulan ittifaka vurgu yapması ABD ve diğer suç ortaklarını neredeyse delirtti.
Beyaz Saray'a göre bu bardağı taşıran son damlaydı.
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Ancak Venezuela'nın altın rezervlerine el koyup petrol varlıklarını donduran ABD ile İngiltere, Fransa, Kanada ve İspanya gibi müttefiklerin durumu hiç de iç açıcı değil.
Ne yapsalar da küresel bloklaşma ve jeo-politik kavga daha da derinleşecek. Bu hamle, bir bakıma her cephede zayıflayan Batı'nın son çırpınışlarından biri.
Zira barbarların karşısında savunmasız bir Cemal Kaşıkçı yok. Milleti ve ordusuyla dik duran Nicolas Maduro var. Ona arka çıkan Çin, Rusya ve Türkiye var.
Özellikle Putin ve Başkan Erdoğan'ın destekleri hayati önemde. En önemlisi de Maduro'yu korumak için nükleer jetlerden sonra paramiliter birliklerini Caracas'a gönderen Rusya'nın ABD'ye verdiği askeri ültimatom. Putin'in ABD'nin olası bir askeri müdahalesine karşın "İzin vermeyiz. Venezuela müttefikimizdir" demesi tarihi bir resttir.
Çünkü Ortadoğu ve Doğu Avrupa'da hayli sıkışan ABD'nin Kremlin'in bu kırmızı çizgisini çiğnemesi biraz zor. Çiğnerse de faturası çok ağır olacaktır.

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