Yeni bir barbarlık çağındayız. Bu barbarlık, yeni dünyaya 1492'de ayak bastıktan kısa süre sonra Kızılderililerin üç önemli uygarlığı olan Maya, Aztek ve İnka'ları tamamen yok eden Batılı sömürgecilerin akıllara durgunluk veren barbarlığıdır.

Avrupalıların Amerika kıtasındaki halklara yönelik soykırım yöntemleri bugün de ABD liderliğinde organize bir şekilde devam ediyor.

Biliyoruz ki Pentagon, 1945'lerden 2000'lere kadar 'Charly Operasyonları' adı altında bütün kirli savaş yöntemleriyle sosyal ve siyasal kontrol tekniklerini Güney Amerika'da tepe tepe uyguladı. Bu anlamda Güney Amerika ülkeleri CIA operasyonlarının birer deneme laboratuvarı haline geldi.

Avrupa ve ABD'nin diğer halklara ve devletlere yönelik devreye soktuğu darbe, terörizm, mafya şiddeti, kolektif işkence, kitlesel infaz, ölüm mangaları, ekonomik ambargo, kıtlık ve toplu sürgünlerle tanımlanan emperyalist vahşet politikasının yeni uygulama sahası dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi Venezuela.

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Aslında ABD'ninpetrol devi Venezuelayirmi yıl önceiktidara gelmesiyle hedef seçildi.Chavez'i devirmeye kalktı amabaşaramadı. Ardındanekonomik ambargo,açlık ve kıtlıkla ülkeyi dize getirmeyekalktı. Geçen yılın sonundanitibaren deVenezuela'nın seçilmiş DevletBaşkanıresmen savaş açtı.Trump'ın gerekçesi, Mayıs 2018'de yüzde 67 oyla seçilen Maduro'nunkurmasıydı.İki lider Kremlin'deki sıcak görüşmenin ardından dünyaya stratejik ortak olduklarını ilan ederek petrol, maden ve tarım sektörlerinde milyar dolarlık anlaşmalara imza attı.Bir hafta sonra ise Putin,(Tupolev Tu-160) 10 bin kilometre ötedekigönderdi. 2025'e kadar iktidarda kalacak olan Maduro'nunRusya, Çin ve Türkiye ile kurulan ittifaka vurgu yapması ABD ve diğer suç ortaklarını neredeyse delirtti.Beyaz Saray'a göre buAncak Venezuela'nınABDile İngiltere, Fransa, Kanada veİspanya gibi müttefiklerin durumuhiç de iç açıcı değil.Ne yapsalar dadaha da derinleşecek. Buhamle, bir bakıma her cephedezayıflayan Batı'nın son çırpınışlarındanbiri.Zira barbarların karşısında savunmasız biryok. Milleti ve ordusuyla dik duran Nicolas Maduro var. Ona arka çıkanvar.Özelliklehayatiönemde. En önemlisi deMaduro'yu korumak için nükleerjetlerden sonraRusya'nın ABD'ye verdiğiPutin'inABD'nin olası bir askeri müdahalesinekarşındemesi tarihi bir resttir.Çünkü Ortadoğu ve Doğu Avrupa'da hayli sıkışan ABD'nin Kremlin'in bu kırmızı çizgisini çiğnemesi biraz zor. Çiğnerse de faturası çok ağır olacaktır.