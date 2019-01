Donald Trump ile Başkan Erdoğan'ın 14 Ocak'taki konuşmasından sonra ABD ile Suriye eksenli ilişkilerdeki uzlaşma konjonktürel mahiyeti de aşan bir düzeye geçti.

Öyle anlaşılıyor ki ABD ve Türkiye arasındaki mekik diplomasisi uzun vadede de hızını koruyacak.

Fakat şimdilik gözler Sayın Erdoğan'ın 23 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye kilitlenmiş durumda.

Bazı kalemler Suriye meselesini Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde karmaşık bir dosya diye lanse etse de S-400 füzeleri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akımı gibi başlıklarda ulaşılan stratejik otonomi her iki ülkeye de bütün pürüzleri aşmada kritik bir kolaylık sağlıyor.

Bu bağlamda Atlantik'e karşı Avrasya jeopolitiğindeki Türk-Rus ortaklığı Suriye'yi kat be kat aşan bir derinliğe sahip.

Ayrıca Amerikan yönetiminin ekonomik kuşatması altındaki Rusya'nın dünyaya ve Avrupa'ya açılan en stratejik kapısının Türkiye olduğunu da unutmayalım.

Haliyle ABD ile varılan güvenli bölge anlaşmasının Türkiye'yi Suriye'de Rusya ile karşı karşıya getireceği yorumları sadece meşum bir temenniye işaret eder.

O yüzden bu tür afaki çıkarımların hem mevcut hem gelecekteki reel-politik dinamiklerle bağlantısı oldukça zayıf.

Şu ana kadar iki ülke farklı görüşlere sahip olmalarına rağmen tüm sıkıntı ve sorunlarını aşmayı bildi.

Çünkü Rusya ve Türkiye'nin işbirliği yapması yalnızca bölgesel gerginliklerini çözmeye hizmet etmedi.

Çarpan etkisine sahip olan bu stratejik ortaklık her iki ülkenin küresel siyasetteki rollerinin daha fazla artmasına da yol açtı.

***

Türkiye'nin Rusya ile yakaladığı buen iyi hissedenlerden biri de ABDBaşkanı Donald Trump.sırayla hizaya sokan Trump bazen iç ve dış politik baskılar nedeniyle Türkiye'yi hedef alan çılgınlıklar yapsa da neticedeen iyi kavrayanlardan biri.Nitekim Ankara'ya gelenda iki lider arasındabulunduğunuvurguladı.Fakat bizim için kritik olan ABD Başkan'nın Senatör Graham üzerinden Ankara'da verdiği tarihi mesajlardı.Özellikle Graham'ınitirafı iki ülke ilişkilerinin gelecektekiseyri açısından yeni bir sürece işaret ediyor.Trump'ın ağırlığını koymasıyla Washington'da hemen herkes bugünlerde ABD ile PKK/YPG arasındaki ilişkininolduğunu tekrarlamaya başladı.Burada Suriye'dekinin Türkiye kadar ABD için desahip olduğunun altını çizmek lazım.Zira bütün seçeneklerini tüketensadece bu projeye bağlı.Bu nedenle Amerikan yönetimi Münbiç'te Türkiye ile üzerinde uzlaştığıdevreye sokmaktan yana.Zaten ABD'nin bu niyetini Ankara'da açıkça dile getiren Senatör Graham boşunademedi.