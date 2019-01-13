ABD sonrası Suriye'nin alacağı şekil bir bakıma küresel jeo-politikanın da kaderini belirleyecek gibi görünüyor. Bu anlamda Suriye'den çekilme kararı 'terör ile savaşa' dayalı 18 yıllık stratejiyi kökten değişecek.

Zira İslam dünyasına İsrail'in merceğinden bakan neo-conların yaklaşımları ile Suudi parasına dayalı savaş siyasetini destekleyen liberal şahinlerin bütün stratejilerini çöpe atan Donald Trump, Ortadoğu siyasetinde üçüncü yolu temsil ediyor.

O yol da 'Önce Amerika' doktrini.

Eli zayıf olduğu için iki yıldır savaş lobisine boyun eğen ABD Başkanı biraz güçlenir güçlenmez ilk olarak generallerle yaptığı mantık evliliğini bitirdi.

Sırasıyla kabinesindeki H.

R. McMaster (ulusal güvenlik danışmanı), James Mattis (savunma bakanı), Bennett McGurk (DEAŞ ile mücadele sözcüsü) ve John Kelly (Beyaz Saray özel kalem müdürü) ile yollarını ayırdı.

Çünkü Trump'ın asıl hedefi İran açılımı ile S. Arabistan, İsrail ve Türkiye'yi 'by pass' eden Barack Obama'nın kaos siyasetini tersine çevirmekti.

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