ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Afganistan'dan çekilme kararından sonra Amerikan müesses nizamı, kartel medyası ve derin devletinin temsilcilerinden oluşan 'küresel Sorosçular' ile Pentagon çevresinde örgütlenen savaş lobisinin kaba kuvvet pratisyenleri öfkeden adeta kuduruyor.***
Durumun vahametini gören Trump, 'Çılgın Köpek' lakaplı Savunma Bakanı James Mattis ve DEAŞ temsilcisi Bennett McGurk'un istifası ile ilk uyarı ateşini yapan lobilere karşı iki önemli hamlede bulundu.
İlk olarak neredeyse iki yıldır savaş bölgesindeki hiçbir Amerikan askeri birliğini ziyaret etmeyen Trump, aniden Irak'a gitti. Hem de Christmas gecesi yola çıktı. Ve 11 bin 129 kilometre mesafe kat ederek geldiği Bağdat'taki Al Asad Hava Üssü'nde sadece üç saat kaldı.
ABD'ye dönerken de bir tek Almanya'da yakıt ikmali için durdu. 'Hava yağmurlu diye' Fransa'daki askeri anıta bile çelenk koymaya üşenen Trump, Noel öncesi dünyanın yarısını dolaştı.
Genel kanaate göre Trump'ın bu ani ziyareti Pentagon'un olası bir darbesini karşılamaya yönelikti. NYT gazetesi uzun zamandır ABD Başkanı'na "Golf kulüplerine gitmeyi bırak da birlikleri ziyaret et" diye ihtarda bulunuyordu zaten.
Trump'ın savaş lobisine karşı ikinci hamlesi ise
Suriye'den çıkış kararından sonra kendini otobüsün altına itilmiş hisseden İsrail'i
teskin etme adımıdır.
Bu amaçla Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u bu hafta Ortadoğu'ya gönderiyor.
Her iki isim de 8 Ocak'tan 15 Ocak'a kadar Türkiye ve İsrail başta olmak üzere diğer bölge ülkelerinde yoğun bir mesai harcayacak. Yahudi lobisine yakınlığı ile bilinen Bolton'un
ziyaretinin ağırlık merkezini Tel
Aviv'i ikna oluştururken Pompeo ise Suudi Arabistan, Katar, BAE, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Ürdün
gibi Arap
ülkelerini 'bilgilendirecek'.
Pompeo'nun ajandasında Suriye'den çekilme, Riyad ve Katar
gerginliğinin
aşılması, Kaşıkçı cinayetinde
izlenecek
yeni strateji ile ambargoya ek olarak İran'a karşı ABD'nin kurmaya çalıştığı Arap NATO'su
gibi konular yer alıyor.
En önemli başlıklardan biri de Arap NATO'su'nun Suriye'deki Sünni bölgelere
konuşlandırılması olacak.***
Trump'ın bu hamlelerinin ABD Senatosu'nun
bu hafta Ortadoğu politikasına ilişkin bir yasayı
gündemine alması
öncesine denk gelmesi ise dikkat çekici.
Ayrıca Kaşıkçı cinayetinden sonra Riyad'a karşı sert tutumuyla öne çıkan Cumhuriyetçi Senator Lindsey Graham
ile geçen hafta buluşan Trump'ın muhaliflerini iknada gösterdiği başarı iç siyasette elini güçlendirdi. 'Önce Amerika'
diyerek Avrupa'dan yüz çevirdiği için savaş lobisinin 'Atlantik'in Gorbaçov'u
diye lanse ettiği Donald Trump, son iki yılda ortaya koyduğu dirençle
nasıl bir çetin ceviz olduğunu herkese gösterdi. Trump'ın arkasındaki sosyolojiyi ve onun taleplerini
yanlış okuyanların hezimeti
ise her geçen gün artıyor.
Daha kampanya sürecinde sivrilmeyi başaran Trump; zayıf, beceriksiz ve kararsız görünen Barack Obama'nın tezatı olarak
'Öteki Amerika'nın beklenti, endişe ve öfkesini temsil ediyor.
Bu anlamda Trump her açıdan sıradan ABD'nin derin ABD'ye köklü bir eleştirisidir. Şimdi de aldığı ezber bozan kararlarla savaş lobisine yönelik isyanın simgesine dönüşüyor.