ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Afganistan'dan çekilme kararından sonra Amerikan müesses nizamı, kartel medyası ve derin devletinin temsilcilerinden oluşan 'küresel Sorosçular' ile Pentagon çevresinde örgütlenen savaş lobisinin kaba kuvvet pratisyenleri öfkeden adeta kuduruyor.

Durumun vahametini gören Trump, 'Çılgın Köpek' lakaplı Savunma Bakanı James Mattis ve DEAŞ temsilcisi Bennett McGurk'un istifası ile ilk uyarı ateşini yapan lobilere karşı iki önemli hamlede bulundu.

İlk olarak neredeyse iki yıldır savaş bölgesindeki hiçbir Amerikan askeri birliğini ziyaret etmeyen Trump, aniden Irak'a gitti. Hem de Christmas gecesi yola çıktı. Ve 11 bin 129 kilometre mesafe kat ederek geldiği Bağdat'taki Al Asad Hava Üssü'nde sadece üç saat kaldı.

ABD'ye dönerken de bir tek Almanya'da yakıt ikmali için durdu. 'Hava yağmurlu diye' Fransa'daki askeri anıta bile çelenk koymaya üşenen Trump, Noel öncesi dünyanın yarısını dolaştı.

Genel kanaate göre Trump'ın bu ani ziyareti Pentagon'un olası bir darbesini karşılamaya yönelikti. NYT gazetesi uzun zamandır ABD Başkanı'na "Golf kulüplerine gitmeyi bırak da birlikleri ziyaret et" diye ihtarda bulunuyordu zaten.

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Trump'ın savaş lobisine karşıSuriye'den çıkış kararından sonrateskin etme adımıdır.Bu amaçla Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u bu hafta Ortadoğu'ya gönderiyor.Her iki isim de 8 Ocak'tan 15 Ocak'a kadar Türkiye ve İsrail başta olmak üzere diğer bölge ülkelerinde yoğun bir mesai harcayacak.ziyaretinin ağırlık merkezini TelAviv'i ikna oluştururken Pompeo isegibi Arapülkelerini 'bilgilendirecek'.Pompeo'nun ajandasındagerginliğininaşılması,izlenecekyeni strateji ile ambargoya ek olarakgibi konular yer alıyor.En önemli başlıklardan biri dekonuşlandırılması olacak.Trump'ın bu hamlelerininbu haftagündemine almasıöncesine denk gelmesi ise dikkat çekici.Ayrıca Kaşıkçı cinayetinden sonra Riyad'a karşı sert tutumuyla öne çıkan Cumhuriyetçi Senatorile geçen hafta buluşan Trump'ın muhaliflerini iknada gösterdiği başarı iç siyasette elini güçlendirdi.diyerek Avrupa'dan yüz çevirdiği için savaş lobisinindiye lanse ettiği Donald Trump, son iki yıldanasıl bir çetin ceviz olduğunu herkese gösterdi.yanlış okuyanların hezimetiise her geçen gün artıyor.Daha kampanya sürecinde sivrilmeyi başaran Trump;'Öteki Amerika'nın beklenti, endişe ve öfkesini temsil ediyor.Bu anlamda Trump her açıdan sıradan ABD'nin derin ABD'ye köklü bir eleştirisidir. Şimdi de aldığı ezber bozan kararlarla savaş lobisine yönelik isyanın simgesine dönüşüyor.