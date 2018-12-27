Suriye'de kartların yediden karıldığı kritik bir aşamadan geçiyoruz. ABD'nin çekilme kararı bu ülkedeki kördüğümü daha da çetrefil hale sokmaya çalışan aktörlerin kirli niyetlerini de birer birer deşifre etmeye başladı.

Özellikle Rusya ve İran'ın Fırat'ın doğusunda ABD askerlerinden boşalacak bölgelerin Türkiye'nin denetimine geçmemesi için sarf ettiği gayret dikkat çekici.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova dün yaptığı açıklamada "ABD'lilerin terk ettiği toprakların kontrolü Suriye hükümetinde olmalı" dedi.

Tahran sessizliğini korusa da öyle anlaşılıyor ki Astana'daki ortaklarımız arasında ABD denetimindeki yerlerin yeniden rejim güçlerinin eline geçmesi konusunda sinsi bir uzlaşı söz konusu.

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