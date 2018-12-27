Suriye'de kartların yediden karıldığı kritik bir aşamadan geçiyoruz. ABD'nin çekilme kararı bu ülkedeki kördüğümü daha da çetrefil hale sokmaya çalışan aktörlerin kirli niyetlerini de birer birer deşifre etmeye başladı.***
Özellikle Rusya ve İran'ın Fırat'ın doğusunda ABD askerlerinden boşalacak bölgelerin Türkiye'nin denetimine geçmemesi için sarf ettiği gayret dikkat çekici.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova dün yaptığı açıklamada "ABD'lilerin terk ettiği toprakların kontrolü Suriye hükümetinde olmalı" dedi.
Tahran sessizliğini korusa da öyle anlaşılıyor ki Astana'daki ortaklarımız arasında ABD denetimindeki yerlerin yeniden rejim güçlerinin eline geçmesi konusunda sinsi bir uzlaşı söz konusu.
Bu amaç doğrultusunda hareket eden terör örgütü YPG
ise Münbiç kırsalında
işgal ettiği yerleri daha şimdiden Esad güçlerine
teslim etmeye başladı bile.
Yine çatısını YPG
'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri de (SDG)
, Münbiç
'e 25 kilometre mesafedeki Arimah'da Rusya-Suriye koordinasyon merkezinin
kurulduğunu duyurdu. SDG
'liler bir yandan da Moskova
'ya heyetler göndererek Rusya ve Şam rejimiyle flörtlerini
yoğunlaştırıyor.
Sahadaki 200 askeri ile ABD çekilse dahi YPG/PKK
'ya desteklerinin süreceğini ilan eden trajikomik haldeki Fransa'nın
bir seçenek olma ihtimali zaten yok.
Nitekim geçtiğimiz hafta Paris
'e giden SDG'lileri eli boş göndermek zorunda kaldılar. ABD'nin çekilmesiyle birlikte en çok 'boşalan yerlerin kaderi, YPG'ye verilen silahların geleceği ve bölgedeki hava kontrolünün kimde olacağı
' merak ediliyor.
Ancak YPG/SDG hâkimiyetinde bulunan bölgelerdeki Sünni sosyoloji Türkiye'yi istiyor
.
Dolayısıyla Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO)
kontrolü
altındaki alanlara rejimin
yeniden nüfuz etmesi
çok zor.
Vurgulamak lazım ki Türkmen, Arap ve Kürtlerden oluşan Sünni bloğun
siyaseten tek doğal temsilcisi/hamisi Türkiye
'dir.***
Bu bağlamda ABD'nin kullanıp attığı YPG'nin
Rusya, Esad
rejimi ve Fransa
nezdindeki yeni efendi arayışı
da hüsranla sonuçlanacak.
Çünkü rejim güçlerinin bu saatten sonra ÖSO ve Türkiye'nin vizesi olmadan
Sünni bölgelerde tutunabilmesi öyle kolay olmayacaktır.
Rusya, İran
, Fransa ve Şam
'ın yeni taşeronu olarak YPG'nin bu saatten sonra Türkiye destekli Sünni realiteyi
yani coğrafi determinizm
ile ifade edilen tarihi dinamiklere dayalı jeo-kültürel sosyolojiyi
alt etmesi artık muhaldir.
Bunun son acı örneği süper güç konumuna rağmen toplumsal gerçeklerden
kopuk tamamen kurgusal bir stratejiye
göre hareket ettiği için Suriye'de havlu atmak
zorunda kalan ABD'dir.
Bu yüzden küresel güçlerin savaş cephesi konumundaki Suriye'de mukayeseli üstünlük açısından
askeri ve siyasi anlamda en avantajlı aktörün yine Türkiye olduğunu unutmayalım.
Fakat bu bizi rehavete sevk etmemeli.
Zira önümüzdeki yeni süreç
hiç de kolay geçmeyecek.